L'écart Tapura – Tavini se réduit aux Australes

Tahiti, le 16 avril 2023 - Si le Tapura Huiraatira arrive en tête dans quatre des cinq communes de l'archipel, l'écart de 748 voix avec la liste menée par Bruno Florès pour le Tavini est inférieur à celui constaté lors du premier tour en 2018 (1 006 voix). Le Tavini a ainsi presque doublé son score, passant de 647 à 1148 voix et de 14,9 à 27,7% des suffrages. Le Amuitahiraa, ex-Tahoeraa, arrivé en tête en 2018, s'effondre et passe de 40,87% à 13,1%. Le Tapura progresse à Tubuai mais recule légèrement à Rurutu, fief du maire et tête de liste Fréderic Riveta.