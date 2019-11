"L’eau est montée très haut, très vite" : le Pas-de-Calais surpris par des crues soudaines

Saint-Étienne-au-Mont, France | AFP | mardi 05/11/2019 - "Toute l’eau est arrivée en même temps, c’est monté à une vitesse qu’on n’avait jamais vue" : dix communes du Pas-de-Calais, autour de Boulogne-sur-Mer, se sont réveillées les pieds dans l'eau mardi, après des crues détectées très tardivement.



Brigitte Passebosc est maire de Saint-Etienne-au-Mont, commune de 5.000 habitants, l'une des plus touchées par la crue de la Liane, fleuve qui serpente dans le Boulonnais, avant de se jeter dans la Manche au niveau de Boulogne-sur-Mer. Elle parle d'un épisode "assez exceptionnel", qui n'avait pas été anticipé par les autorités.

"Ca a été assez surprenant, puisqu’à aucun moment, hier, nous n’avons reçu d’alerte. Personne n’a su imaginer la durée et la violence de l’épisode pluvieux", confie-t-elle à l'AFP. Sur sa commune, 120 habitations ont été inondées et 10 personnes évacuées après que l'eau a envahi de nuit les rues.

De fait, le caractère soudain de la crue a surpris les autorités. Lundi à 16H00, Météo France ne signalait aucune vigilance particulière pour le département. Mais l'organisme a émis un bulletin à 01h50 mardi pour avertir de la crue de la Liane et placer le Pas-de-Calais en vigilance orange, troisième niveau d'une échelle qui en compte quatre. Dès lors, la chaîne d'alerte s'est mise en place, mais trop tard pour prévenir certains dommages. - "80 centimètres" - "En mairie, nous n’avons reçu l’alerte officielle de la préfecture qu’à 3h30, nous avons envoyé les alertes SMS aux habitants et nous sommes allés frapper aux portes", précise l'élue. "On est quand même surpris que personne n’ait su nous prévenir de la gravité de la situation". Elle a déjà prévu de demander la reconnaissance de l'état de "catastrophe naturelle" pour minimiser l'impact financier subi par les habitants.

"L’eau est montée très haut et très vite. On a au moins 80 centimètres dans la cave", souligne Marie, une riveraine. "Les voisins, qui sont là depuis plus longtemps que nous, n’ont jamais vu ça en 30 ans. C’est une première", confie-t-elle.

Selon la préfecture, aucune victime n'est à déplorer. Mais "les pompiers restent vigilants et font des reconnaissances régulières à bord de deux embarcations pour vérifier que la population n’est pas en danger et ne manque de rien", précise le capitaine Arnaud Du Soulier, chef du centre de secours de Boulogne-sur-Mer. Face à la situation, les pompiers ont même livré des repas au domicile de certains habitants.

Ailleurs, plusieurs routes, départementales ou nationales, ont été fermées à la circulation, tout comme les bourgs de Hesdigneul ou la ville basse de Carly. - Faible coefficient de marée - A Boulogne-sur-Mer, l'important courant provoqué par l'ouverture du barrage a provoqué le retournement de deux pontons du port de plaisance, à l'embouchure de la Liane.

"Fort heureusement, on est en basse saison, on n'a que deux bateaux qui se trouvaient sur des pontons", précise Caroline Bruchet, responsable du site. "Ils sont probablement endommagés, mais pour l'instant on n'y a pas encore accès, il y a encore un courant important dans le bassin".

Pour le maire de la commune voisine de Saint-Léonard, le pire a été évité. "La providence fait que ça survient un jour de très faible coefficient de marée, ce qui va permettre à l'onde de crue de s'évacuer". Le résultat aurait été tout autre, selon lui, si la crue avait eu lieu mercredi dernier, quand le coefficient de marée était encore de 109, alors qu'il est redescendu à 34.

Mais, alors que de nouvelles pluies sont annoncées jusqu'à la fin de la semaine, certains s'inquiètent. "On nous dit que ce ne sont pas de grosses précipitations, mais on nous avait dit la même chose hier", dit Brigitte Passebosc.