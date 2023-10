L'e-sport polynésien tient sa première grosse compet' avec le Rockstar E-Sport Championship

Tahiti, le 16 octobre 2023 - Avec 500 000 francs de prize money, le Rockstar E-sport Championship se positionne comme la première grosse compétition de sport électronique au fenua. Les gamers s'affronteront à partir du 30 octobre sur cinq jeux : Super Smash Bros Ultimate, League of Legends, Fortnite, Street Fighter 6 et EA Sports FC 24.



Quelques semaines après l'annonce du président du Pays, Moetai Brotherson, qui déclarait vouloir soutenir la pratique de l'e-sport en Polynésie française, le Rockstar E-sport Championship promet déjà d'être la première grosse compétition de sport électronique du fenua. Les organisateurs de l'événement, l'agence Salt Event et l'entreprise Foodeez avec la marque Rockstar Energy Drink, promettent en effet aux futurs vainqueurs pas moins de 500 000 francs de prize money.



“La marque Rockstar sponsorise déjà ce type d'événement en métropole et elle est partenaire aussi sur des jeux vidéo. Et on rentre aussi dans cette logique que ces compétitions se développent de plus en plus à l'étranger”, indique Jérôme Begot, directeur d'exploitation chez Foodeez. “Il nous a paru logique donc d'organiser avec Salt Event cet événement pour donner l'opportunité à tous les joueurs polynésiens d'accéder à ce type de compétition.”



Des finales prévues le 8 décembre à la présidence



Le Rockstar E-Sport Championship proposera ainsi aux gamers de s'affronter sur cinq jeux : Super Smash Bros Ultimate sur Switch, League of Legends sur PC, et sur PS5, les joueurs retrouveront Street Figther 6, Fornite et le nouveau FIFA, baptisé cette année EA Sports FC 24. “Sur la sélection des jeux, on en a discuté avec nos partenaires comme Ingame, Arcadia et Tahiti Nui Arena pour savoir quels jeux pouvaient rassembler le plus de joueurs et pour avoir un panel plus large au niveau du public. Par exemple, sur Fornite, on va avoir des joueurs plus jeunes que ceux de League of Legends. Et puis on voulait aussi varier les supports, à savoir jouer sur PC, Switch et PS5”, explique Alexis Weyne, chef de projet chez Salt Event.



Les inscriptions pour la compétition sont ouvertes depuis le 9 octobre et le Rockstar E-sport Championship démarrera le 30 octobre avec des phases de qualification. Ces dernières se tiendront jusqu'au 30 novembre avec la possibilité pour les joueurs de jouer depuis leur domicile ou bien depuis les salles de jeux d'Arcadia, à Papeete, ou d'Ingame, à Arue. “Depuis qu'on a lancé les inscriptions, on voit que ça crée une émulation au sein de la communauté des gamers. Certains nous disent qu'ils sont en train de monter leur team et d'autres qui sont en train de se familiariser avec le nouveau FIFA”, ajoute Alexis Weyne.



Et preuve de plus que le Pays pousse pour l'e-sport local, les finales se tiendront à la présidence le 8 décembre, mise part celle de League of Legends qui se jouera le 7 décembre. “On veut créer de l'engouement et une émulation autour d'une discipline qui n'est pas à la hauteur de ce que l'on trouve forcément ailleurs”, insiste Jérôme Begot. “On espère que les familles et les amis des joueurs viendront les encourager le 8 décembre à la présidence pour avoir une belle ambiance. Et puis ça sera l'occasion pour les joueurs de montrer ce qu'ils savent faire à leurs proches.”



Aux gamers : à vos marques, prêt et à vos manettes, claviers, souris et autres sticks arcade.



Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 16 Octobre 2023 à 16:16 | Lu 295 fois