L'avocat du prêtre soupçonné d'agressions sexuelles dénonce un « lynchage médiatique »

PAPEETE, le 8 mars 2019 - La garde à vue de Sergio Tefau, le prêtre de la paroisse Sainte Thérèse soupçonné d'agressions sexuelles sur mineurs et de corruption de mineurs, a été prolongée ce vendredi matin. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, son avocat se dit « profondément indigné » du « lynchage médiatique » subi par son client et affirme que, contrairement a ce qui a été relayé dans les médias, aucun fichier à caractère pédopornographique n'a été retrouvé dans l'ordinateur du prêtre.



Le prêtre de la paroisse Sainte Thérèse, Sergio Tefau, a été placé en garde à vue ce jeudi dans les locaux de la DSP suite au dépôt de plusieurs plaintes. L'homme est soupçonné d'avoir commis des agressions sexuelles sur des mineurs.



Me Fromaigeat, l'avocat du mis en cause avec lequel nous avons pu nous entretenir, dénonce le traitement médiatique de l'affaire et indique que contrairement a ce qui a été écrit dans la presse, l'ordinateur du prêtre ne contiendrait aucun élément à caractère pédopornographique. L'homme de loi se dit « indigné » : « J'entends expressément affirmer que l'exploitation des matériels informatiques et téléphoniques saisis ne laisse apparaître aucun fichier de ce genre. La presse locale, compte-tenu d'un contexte international porteur en matière d'agressions sexuelles et de viols reprochés à des prêtres, se sent autorisée à procéder à un véritable lynchage médiatique. » L'avocat ajoute que son client est un prêtre « aimé de ses paroissiens » qui devrait bénéficier, « même aux yeux de la presse » , de la présomption d'innocence qui est l'un des « fondements de notre code pénal » .



Le prête, actuellement en garde à vue, nie toujours l'intégralité des faits. Il devrait être présenté devant un juge d'instruction ce samedi.