L'avenir des jeunes en question à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 3 février 2023 - Le Forum des métiers et des formations s'est déroulé vendredi au collège de Nuku Hiva. Une cinquantaine de professionnels avaient fait le déplacement pour répondre aux nombreuses questions des élèves relatives au quotidien de leur emploi et aux études pour y accéder.



La dixième édition du Forum des métiers et des formations du collège Te Tau Vae ia de Nuku Hiva s'est déroulé vendredi sur le plateau sportif de l’établissement à Taiohae. Organisé par le professeur documentaliste Franck Loubet et le principal du collège Dominique Legros, cet événement qui a lieu tous les deux ans s'inscrit dans une démarche volontariste d'information des élèves afin de les aider à déterminer leur orientation et plus généralement leur choix d’avenir.



Le tourisme, la restauration, la menuiserie, la coiffure, le tatouage, l’armée, la gendarmerie, l’enseignement, les nouvelles technologies, la santé publique, les métiers du secteur primaire ou encore plus généralement l’ensemble des services administratifs du Pays et de l’État étaient représentés cette année. Ainsi près de 200 élèves des classes de 4e, 3e et 2de mais aussi du Centre d’éducation aux technologies appropriées au développement (Cetad) se sont succédé sur le site du forum pour y rencontrer ces professionnels et les questionner sur leur quotidien.



Préparé en amont par les élèves et leurs professeurs principaux, un questionnaire lié aux études, aux salaires, aux avantages ou encore aux difficultés de chaque corps de métiers donnera lieu prochainement à un compte rendu. En classe, il permettra aux étudiants d’échanger les informations collectées, d’approfondir leurs connaissances sur les opportunités de poursuites d’études et de choix professionnels envisageables au fenua comme en métropole.