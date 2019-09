L’auto-stoppeur vole son bienfaiteur

“Il y a une absence d'intention frauduleuse et mon client conteste formellement avoir voulu soustraire l'objet” , a plaidé l'avocate du prévenu pour la défense. “A la vue de la patrouille de gendarmerie, il lui a fait signe, ce n'est pas l'attitude d'un voleur. De plus, sa personnalité et son casier judiciaire faussent l'interprétation du dossier !”



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le jeune homme à quatre mois de prison avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans. Le procureur de la République, soulignant que le prévenu se trouvait déjà sous le coup d'un contrôle judiciaire, avait requis 12 mois de prison dont six avec sursis.