L'authenticité de Temaeva investit la scène du Te Hura Nui

PUNAAUIA, le 11 août 2019 - Le festival de la danse traditionnelle se poursuit au Tahiti Ia Ora Beach Resort de Punaauia. Vendredi soir, les convives ont apprécié la prestation de Temaeva qui a porté le thème de « A hi’o to mou’a ». Un spectacle qui nous ramène aux valeurs ancestrales du ‘ori tahiti.



Temaeva a pris possession de la scène du Te Hura Nui, vendredi soir, devant plus de 200 convives. La troupe de Coco Hotahota a présenté son spectacle basé sur le thème, « A hi’o to mou’a », un appel aux Polynésiens à un retour aux sources.



Un spectacle authentique qui nous ramène au temps des Tiurai à Vai’ete. Durant près d’une heure, les tableaux se sont enchainés au rythme des pahu et des tō’ere. Pour le concours du meilleur couple, la troupe a mis en avant deux jeunes qui ont exécuté, tant bien que mal, des chorégraphies sur le thème « A hi’o to mou’a ».



On rappelle que cette année, Tahiti Ia Ora Beach Resort a remis au goût du jour, le concours du meilleur couple de danseurs, intitulé Te Hura Nui. Les participants seront jugés par deux professionnels du ‘ori tahiti : Victor Teriitahi et Teva Teriitemoehaa, fondateur du Te Hura Nui. « On les jugera sur la cohésion de leur prestation et de leur thème. Mais, ils devront nous présenter de belles chorégraphies et de beaux gestes. Il faut que ce couple ne fasse qu’un sur la scène », confie Victor Teriitahi.



Prochain groupe attendu sur la scène du Te Hura Nui, vendredi, Tamari’i Mataiea, qui racontera l’histoire de Vai-’Uriri (ancien nom de Mataiea).



À noter également que durant ces soirées, le chef cuisinier vous proposera un buffet fruits de mer.