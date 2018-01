L'association Ia vai mā noa Bora Bora présente son bilan 2017

BORA BORA, le 29 janvier 2018 - L'assemblée générale de l'association s'est tenue la semaine dernière à la mairie de Vaitape. Durant l'année 2017, plusieurs actions écologiques ont ainsi été mises en place, tels que le projet Moana Ora, qui consiste à réhabiliter les jardins de corail ou encore la lutte contre les espèces envahissantes.



L’association Ia vai mā noa Bora Bora propose des projets favorisant le développement économique, social, culturel et écologique de l’île.



Ses actions pro-environnementales ont mobilisé des partenaires tels que la Commune de Bora Bora, le collège, le comité du tourisme, l’association Bora Bora animara, le service du développement rural et la direction de l’environnement.



Le projet Moana Ora est le plus important en matière de protection du lagon et d’éco-tourisme. Cela a consisté à réhabiliter des jardins de corail avec l’aide de professionnels, à mettre en place des sessions de formation pour les guides lagunaires et à organiser des sentiers sous la mer à la nurserie de corail du Pearl Beach resort. Cette activité, destinée aux collégiens et supervisée par des professeurs de SVT et un membre de l’association, s’étend sur l’année scolaire 2017-2018 et sera reconduite l’année suivante.



Des temps de collecte ont été rythmés par les fêtes légales et les manifestations nationales. On retrouve ainsi une collecte de batteries usagées, des piles contre du chocolat à l’occasion des fêtes de Pâques, des déchets recyclables lors de la course Hawaiki Nui, des déchets électroniques et électriques ou encore des ramassages en bord de route lors de la semaine européenne de la réduction des déchets. Les hôtels ont aussi uni leur force pour un clean up day.



La lutte contre les nuisibles, projet mis en place en 2014, a été poursuivie. Il s’agit de la capture de bulbul (le bulbul à ventre rouge est inscrit sur la liste des espèces menaçant la biodiversité par la réglementation territoriale de Polynésie française) et plus récemment de l’élimination du brontispae (insecte nuisible pour les cocotiers) et de la fourmi de feu. Aujourd’hui encore, le service du développement rural est interpelé par les administrés qui ont été sensibilisés par les membres de l’association.



Des projets plus populaires ont aussi été organisés l’an dernier, comme l’embellissement des bords de route et l’embellissement des quartiers. Des interventions à des fins de prévention, demandées par les entreprises, les confessions religieuses ou les écoles, ont été aménagées tout au long de l’année également.



En matière de santé et d’alimentation, la prévention avait aussi toute sa place. Ainsi, les bénévoles de l’association ont tenu des ateliers du goût, avec une approche Vegan au collège, et des journées d’information à propos du cancer du sein (Octobre rose), des maladies mentales (enquête menée par le Dr Amadeo), à une alimentation 100% naturelle. Et afin de fédérer tout le monde autour des questions de santé, du « Sport pour tous » a été proposé gratuitement dans les trois communes associées.



Les actions à caractère social ont bien rempli le calendrier 2017 de l’association. Il y a eu le café des parents, la formation à la parentalité, le soutien à la formation BAFA, un Noël en faveur des enfants défavorisés, des médiateurs pour prévenir les faits de violence et de délinquance. Un groupe de médiateur a été formé pour travailler en partenariat avec la police municipale et la Gendarmerie lors du Hawaiki Nui va’a, du Heiva i Bora Bora et du collège.



La participation à la vie de la Commune n’échappe pas à la règle. L’association Ia vai ma noa Bora Bora a pris part au défilé du 14 juillet ainsi qu’aux diverses visites officielles aux côtés des autres grandes associations de l’île.



Une fois le bilan moral adopté à l’unanimité, le trésorier a présenté le bilan financier adopté à l’unanimité. Dans son mot de clôture, la présidente a remercié ses membres bénévoles, ses partenaires ainsi que la Commune pour la confiance accordée et renouvelée en 2018.