L’assemblée de la francophonie s’invite au fenua

Tahiti le 31 janvier 2023 - Pour la première fois, l’assemblée parlementaire de la francophonie (APF) s’est réunie lundi et mardi à l’assemblée de la Polynésie française. Gaston Tong Sang, titulaire du perchoir à Tarahoi, siégeait cette fois-ci en tant que vice-président de l’APF.



Les membres du bureau de l’assemblée parlementaire de la francophonie (APF) se sont réunis le 30 et 31 janvier pour la première fois en Polynésie française. Une trentaine de parlementaires francophones, issus de cinq continents, ont pris part à la séance, présidée par le député canadien Francis Drouin. Le président de l’assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang, siégeait pour la première fois au bureau en qualité de vice-président de l’APF (l’autre, donc). La Polynésie française a intégré cette instance en juillet 2019. “Nos membres de l’APF se sont tous réjouis de la qualité d’accueil que leur ont offert les Polynésiens. Il est important que le pays contribue aux travaux de réflexion de l’assemblée parlementaire”, a affirmé Gaston Tong Sang. Selon Bruno Fuchs, secrétaire général de l’APF, la Polynésie est “une zone qui est stratégique. L’indopacifique est devenu une zone géopolitique majeure où les tensions sont très fortes entre Chinois d’un côté et Américains de l’autre. Il y a de très fortes tensions”.



Lors de deux sessions de travaux, lundi et mardi, la francophonie parlementaire a dressé ses nouvelles orientations pour son prochain “cadre stratégique 2023-2027”. Le programme repose sur trois axes principaux : “Utilisation du rayonnement de la langue française ; promotion de la démocratie ; francophonie de demain”. La question du changement climatique était aussi au cœur des débats pendant ces deux journées. À l’occasion, un corpus législatif a été pensé pour comparer les différentes législations mises en place, par chacun des états membres du bureau parlementaire, pour pallier les problématiques écologiques.



À l’issue de ces discussions, lors d’un point presse organisé mardi à Tarahoi, Gaston Tong Sang a aussi annoncé la signature d’un étonnant accord de protocole.

Papeete-Libreville, nouvelle alliance… Le titulaire du perchoir a signé une “déclaration d’intention” avec son homologue gabonais, Faustin Boukoubi, en vue de fixer une nouvelle rencontre. “Ce partenariat va créer une coopération entre nos deux assemblées, qui permettrait de former notre personnel administratif. On l’a déjà fait avec la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie. Le Gabon s’est présenté à nous avec cet intérêt pour avoir cette coopération. Il faut quand même rappeler que le président de l’assemblée du Gabon est le Premier vice-président de l’APF, ce qui veut dire qu’il remplacera avec certitude Monsieur Francis Drouin. On ne peut pas le nier, ça coûte cher d’aller au Gabon, mais eux ont fait l’effort de venir jusqu’à nous, la moindre des choses, c’est de répondre à cette visite qui nous honore”, soutient tant bien que mal Gaston Tong Sang. Il compte se rendre à Libreville, capitale du Gabon, pour rencontrer son confrère, Faustin Boukoubi.



“La décision que nous avons prise nous permet d’enrayer la distance entre le Gabon et la Polynésie française. Nous avons un ensemble de valeurs en commun, l’un dans l’autre, nous pensons que les raisons sont suffisantes pour permettre de traverser les deux océans qui nous séparent”, a détaillé Faustin Boukoubi.

Comment fonctionne l’assemblée parlementaire de la francophonie ? Fondé en 1967, l’assemblée parlementaire de la francophonie est une organisation interparlementaire, composée de membres issus de 91 parlements francophones. Lors des réunions, les élus sont invités à débattre sur des thématiques contemporaines, comme l’écologie, afin d’essayer de s’accorder sur des lois communes. “L’intention que l’on a en tant qu’assemblée parlementaire, c’est de voir tout ce qui existe dans le corpus législatif de chacun de nos pays membres, pour adopter des lois similaires entre états membres. On espère qu’à terme, il y ait la même législation dans l’ensemble de l’espace francophone, et que l’on réalise ensemble les mêmes avancées”, développe le député français Bruno Fuchs, secrétaire général de l’APF. Les membres du bureau de l’APF ont répertorié les différentes lois qui régissent chacun des états membres.

“On veut faire naître d’autres sujets de débats. Notamment sur la question du genre, du sport, et toutes les autres thématiques qui concernent le quotidien de nos citoyens. On est des élus, on veut être en contact direct avec nos citoyens”, a insisté Bruno Fuchs.

Trois Tahitiens récompensé par l’assemblée parlementaire de la francophonie Lors d’une cérémonie à Tarahoi, Francis Drouin, président de l’assemblée parlementaire de la francophonie, a remis un titre de prestige à trois Polynésiens. Joseph Maroun, le fondateur de l’association “Les amis du Liban – Tahiti” a reçu le titre de chevalier de l’ordre de la Pléiade. Pour son engagement en faveur de la culture polynésienne, l’autrice Flora Aurima-Devatine a elle aussi reçu le titre de chevalier de l’ordre de la Pléiade. Pour son implication auprès de l’assemblée parlementaire de la francophonie, Gaston Tong Sang a été nommé grand officier de la Pléiade.

