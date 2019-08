L’as Pirae fait son mercato

Parole à Naea Bennett, coach de Pirae :



De nouveaux joueurs, de nouvelles ambitions ?



« Non, l’objectif reste toujours le même, faire du mieux possible en championnat, aller chercher le titre. On a essayé l’année dernière, cela a failli marcher. Cette année l’objectif est le même, le titre bien sûr et la Coupe de Tahiti Nui également, avec l’apport de nouveaux joueurs. »



Comment l’arrivée de joueurs importants a pu se concrétiser ?



« Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres clubs, je ne regarde pas ce qui se passe chez les autres. Mais quand tu as ce genre de joueurs qui vient te voir pour intégrer ton équipe…Il faudrait être fou pour leur dire « non, on a pas besoin de vous. » Ce sont des joueurs de grande qualité, on est content de les accueillir dans notre effectif. »



Des joueurs en provenance surtout de Tefana, de Central ?



« Quand il y en a un qui dit « je vais là-bas », d’autres suivent, c’est comme ça que ça marche ici. Il y a peut-être eu des petits « bin’s » mais cela reste un groupe de copains qui a décidé d’adhérer à notre projet de club. On a également l’apport d’un coach en provenance du Toulouse Football Club qui est là pour nous aider. Il est là pour préparer l’équipe techniquement. »



Quelles sont ces nouvelles recrues ?



« Rien est encore fait car il faudra l’aval de la fédération tahitienne de football fin août, on attend le tableau des démissions-mutations. Certains sont en pourparlers et m’ont demandé s’ils pouvaient venir s’entrainer avec nous. »