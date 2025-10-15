

L'artiste Marie s'infiltre quitte la matinale de France Inter

Paris, France | AFP | mardi 28/10/2025 - Marie s'infiltre ne retournera pas sur la "Grande matinale" de France Inter qu'elle avait rejoint il y a à peine deux mois pour un billet hebdomadaire, a indiqué mardi la radio à l'AFP, confirmant une information du Parisien.



"Après nous avoir accompagnés depuis la rentrée, Marie s'infiltre va se consacrer pleinement à sa tournée", a déclaré un porte-parole de la station.



Connue pour ses happenings vidéo sur YouTube et son humour qui flirte avec le malaise, la comédienne de 34 ans avait débuté ses chroniques sur France Inter le 25 août.



Elle a d'ores et déjà été remplacée à l'antenne par la chronique de "Merci Véro", "un personnage incarné par Thomas Poitevin qui recueillera chaque semaine des problématiques soulevées par les auditeurs auxquelles il répondra avec humour", a précisé France Inter.



Les billets de Marie s'infiltre avaient fait l'objet de critiques sur les réseaux sociaux auxquelles elle avait répondu.



"Je ne suis pas une humoriste", avait-elle expliqué fin septembre sur le plateau de l'émission "C à vous". "Mon objectif n'est pas de faire rire".



Contactée par l'AFP, Marie s'infiltre n'avait pas réagi dans l'immédiat.



Passée par Sciences Po, Marie Benoliel de son vrai nom s'est fait connaître grâce à ses pastilles vidéos, où on la voit s'incruster en caméra cachée sur la scène d'un défilé Chanel, se travestir en supportrice de la Manif pour tous ou du Front national, pour les tourner en dérision.



Elle est actuellement en tournée pour son spectacle "Culot" qui doit se conclure le 20 décembre à l'Accor Arena à Paris.

le Mercredi 29 Octobre 2025






