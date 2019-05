L’artisanat pour franchir les obstacles du handicap

AFAAHITI, le 20 mai 2019. Le Centre Ueue te aroha de l’association des handicapés de la presqu’île organise jusqu’à vendredi une exposition-vente des produits confectionnés dans ses ateliers. Une occasion pour « valoriser le travail des usagers et récolter des fonds ».







Ingrid vient chaque matin depuis 1993 au centre Ueue te aroha de l’association des handicapés de la presqu’île, Taatira Huma Tahiti Iti, à Afaahiti. Elle y a d’abord appris à jardiner puis à sculpter le bois. « Dans l’atelier, j’ai regardé comment les burgots étaient décapés », explique-t-elle, sa dernière réalisation en main, une lampe réalisée avec des burgots. « Puis, je me suis mis aux nacres, aux coquillages, aux bénitiers... »



Du haut de ses 50 ans, Ingrid fait partie des piliers au centre. « J’ai toujours aimé ce travail. J’aime transmettre mon savoir-faire et travailler en équipe. On avance plus vite en travaillant en équipe. » Ingrid a appris au centre la sculpture, la gravure, le tressage et à entretenir son fa’a’apu.



Le centre Ueue te aroha d'Afaahiti organise jusqu’à vendredi, dans le cadre de la Fête des Mères, une exposition-vente des produits confectionnés dans ses ateliers.



A l’entrée du centre, sont donc exposés des paniers et éventails pae’ore, des burgots gravés, des pareu, des couvertures pour enfant…

L’argent récolté lors de cette vente permettra de racheter du matériel neuf (machine à coudre) et de réapprovisionner l’atelier en matériel consommable (tissus, fils, pandanus…).



L’établissement, par cette exposition-vente, souhaite aussi « favoriser les échanges, valoriser le travail des usagers et récolter des fonds » , explique Turia.