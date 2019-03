L'art contre la violence faite aux femmes

PAPEETE, le 4 mars 2019 - Le 8e concert de la femme sera donné le 8 mars à la mairie de Pirae. Les bénéfices de cette action sont destinés à accompagner les femmes hébergées au centre pu O te Hau suite à des violences conjugales.



" Les femmes violentées ont besoin de prendre du recul, puis de prendre soin d'elles, de retrouver le respect de leur propre corps ", rapporte Naja Charreard du club de Tahiti du Soroptimist international. " Grâce aux fonds récoltés lors du concert de la femme, des formations sont mises en place pour les pensionnaires du centre Pu O ta Hau. Ces formations participent à une reprise de confiance en soi, à une meilleure estime de soi. "



Le club polynésien du Soroptimist international s'engage, pour l'année 2019, à organiser trois sessions de formation en faveur des femmes du centre pour " faciliter leur réinsertion sociale et professionnelle, après avoir pris conscience de leur vulnérabilité ".



Un fidèle partenariat



Le concert de la femme est organisé chaque année depuis 8 ans à l'initiative du Soroptimist international, club de Tahiti-Papeete en partenariat avec le conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF).



Le Soroptimist international (SI) est une organisation non gouvernementale. Il a établi des partenariats partout dans le monde via ses 76 000 membres répartis dans 3 000 clubs présents dans 123 pays. Ces partenariats permettent la naissance de 4 000 projets chaque année.



Concrètement les membres participent à des forums, colloques, organisent des campagnes de sensibilisation. Actuellement en Polynésie, elles soutiennent activement l'association Endopolynésie qui vise à sensibiliser et rassembler autour de l'endométriose.



Elles offrent des bourses, organisent des salons, développent des mentorats pour soutenir des carrières professionnelles, financent la création de centrs d'accueils et d'écoute, soutiennent des projets en faveur des femmes victimes de violence…



Au programme



Pour cette nouvelle édition du concert de la femme le programme mêle les arts traditionnels au classique. La section danse du conservatoire présentera une chorégraphie de 'ori Tahiti. Puis, la chorale des adultes prendra le relai suivi de morceaux de piano interprétés à 6 mains (les airs célèbres de Carmen, l'ouverture du Barbier de Séville de Rossini et des valses et romance de Rachmaninov).



Par ailleurs, un trio de clarinette, violoncelle et piano est prévu. Flavien Soyer, mandoliniste invité par musique en Polynésie, interviendra également car il est de passage sur le territoire.