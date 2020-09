L’art contemporain investit la bibliothèque universitaire

"C’était important qu’elle ait lieu en vrai

Aussi l’aspect sensoriel est important, il fallait que les œuvres soient vues par les visiteurs, qu’elles puissent dialoguer entre elles

TAHITI, le 28 septembre -L’exposition "Mona Lisa tapa tout dit" qui démarre demain à la bibliothèque de l’université (BU) de Polynésie a déjà vécu. Elle a été pensée fin 2019 dans le cadre de la journée mondiale de l’art instaurée en 2020 par l’Unesco et devait se dérouler entre le 15 avril (journée mondiale de l’art qui correspond à la date de naissance de Léonard de Vinci) et le 7 mai.En raison du confinement, elle a bien eu lieu, mais virtuellement. (Lire aussi l'article World art Day : Tapa des idées? ", explique Claire Mouraby, directrice de la bibliothèque universitaire, organisatrice. Et ce pour plusieurs raisons. La BU est un lieu de passage pour les étudiants. En plein boum de la rentrée, Claire Mouraby, la directrice, estime le nombre de visiteurs quotidiens à 1000.Or, parmi eux, qui se rend dans les galeries d’art polynésiennes, qui est familier avec l’art contemporain ? Personne ou presque. Grâce à "Mona Lisa tapa tout dit", ils seront des centaines à en profiter.D’autre part, le choix du thème, le tapa, a pesé dans la balance. L’exposition porte une interrogation symbolique collective autour du tapa, avec une vision contemporaine.La promesse ? Bousculer les codes pour se perdre et peut-être mieux se retrouver, montrer à la jeunesse polynésienne qu’il existe une multitude de possibilités de s’exprimer, donner l’opportunité aux artistes locaux de s’exprimer sur un sujet patrimonial et inspirant. "."De ’A‘amu à Teva Victor, ils sont quarante-trois à avoir créé une œuvre pour l’occasion. Artistes d’ici et d’ailleurs, tous portent un regard personnel sur le thème de l’héritage culturel, matérialisé par leur œuvre.Ils ont surtout investi le côté symbolique, la signification sociale du tapa et non le produit en lui-même. Ils se sont exprimés à partir du tapa et non avec. Certains ont réalisé des œuvres originales comme un parfum, un jeu vidéo, un court métrage, un stop motion ou bien encore une installation. Comment prendre la mesure de ces créations en ligne ?"Mona Lisa tapa tout dit" dure presqu’un mois. Elle est ouverte à tous, gratuitement. En parallèle, un événement sur le thème et suivant le même concept a lieu exactement aux mêmes dates à la galerie Unicorn de Nouméa en Nouvelle-Calédonie avec : Kiki du Mont Mou, Brigitte Barbe, Famax, Marceau Goulon et Marie Jarden-Devos.