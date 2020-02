L’art au Centre : Chefs-d'oeuvre du CMA

Tahiti, le 13 février 2020 - Le Centre des métiers d’art, CMA, fête, cette année, ses quarante ans d’existence. Cette école à nulle autre pareille forme en deux ans des jeunes à des métiers artistiques en leur offrant de véritables opportunités professionnelles une fois leur diplôme en poche. Pour caricaturer, y entrent des “gamins”, en sortent des artistes.



C’est le talent de tous ces jeunes que nous avons voulu mettre à l’honneur aujourd’hui, alors que les collectionneurs avertis ont littéralement dévalisé l’exposition vente organisée jeudi et vendredi 6 et 7 février derniers. L’avant-veille, le directeur du CMA, Viri Taimana, avait accepté de nous laisser découvrir toutes les merveilles que sa quarantaine d’élèves exposait.



En voici quelques pièces qui nous ont paru mériter d’être montrées au grand public. Un choix bien sûr très subjectif et loin d’être exhaustif...