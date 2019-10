L'arsenal des dealers du dossier Sarah Nui

La découverte d’armes à feu dans les affaires judiciaires au fenua est certes rarissime mais elle n’est pas une nouveauté. Des carabines et autres armes de chasse, voire même de vieux pistolets, ont été saisis de façon assez sporadique par le passé à l’occasion de quelques fait divers. En revanche, la présence et surtout la provenance d’armes semi-automatiques dans de récentes affaires de trafic de stupéfiants interroge chez les enquêteurs.



Le 17 juillet 2017, un ancien trafiquant d’ice de 28 ans avait notamment été interpellé lors d’un banal contrôle routier à Papeete en possession d’un Colt 41, de 30 munitions et de plus de 6 millions de Fcfp en liquide. L’homme n’a jamais réellement donné d’informations précises sur l’origine de l’arme à feu. En février 2018, la fameuse rixe du Royal Palms à Punaauia entre deux bandes, sur fond de trafic d’Ice, avait conduit à au moins six interpellations et la saisie d’un Colt 46 et de plusieurs armes à plomb…



Plus près de nous, en début d’année, le procès du trafiquant d’ice Tehotu Hauata, dit « Taco », avait permis d’entendre le témoignage de prévenus qui affirmaient que l’intéressé « avait l’habitude de se promener avec des armes, factices ou non, afin d’intimider ses mules et de les menacer ». Enfin, le 6 mai dernier, trois hommes et une femme avait été condamnés notamment pour « détention non autorisée d’arme ». Ils s’étaient trompés de domicile en se rendant, armés d’un canon scié, chez un particulier de Mahina qu’ils croyaient être un dealer d’ice qui leur devait de l’argent. Le père de famille et ses deux enfants en bas âge avaient eu la peur de leur vie…