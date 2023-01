L'armée russe assure avoir mené des frappes en "représailles" à celle de Makiïvka

Moscou, Russie | AFP | dimanche 08/01/2023 - L'armée russe a assuré dimanche avoir mené des frappes sur des casernes militaires à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, et infligé de lourdes pertes à son adversaire en "représailles" au bombardement ukrainien sur Makiïvka, qui avait tué au moins 89 soldats russes au Nouvel an.



Un responsable militaire ukrainien a démenti.



"En réponse à la frappe criminelle du régime de Kiev dans les premières minutes de janvier 2023 (...), les forces russes ont mené une opération de représailles", a annoncé le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien, affirmant avoir frappé deux casernes.



La date précise de cette frappe n'a pas été indiquée par le ministère.



L'Ukraine a nié toute frappe sur des casernes à Kramatorsk, affirmant que la revendication russe "ne correspond pas à la vérité".



"Les troupes russes n'ont pas la capacité de délivrer des frappes de haute précision", a indiqué au média Suspilne un porte-parole du commandement "Est" de l'armée ukrainienne, Serguiï Tcherevaty, dénonçant une "opération de communication" russe face aux succès ukrainiens.



Les autorités ukrainiennes locales ont pour leur part rapporté que Kramatorsk a été touchée par sept roquettes au cours de la nuit. Deux autres roquettes ont visé la ville voisine de Kostiantynivka.



Samedi, des journalistes de l'AFP présents à Kramatorsk ont entendu au moins quatre explosions avant minuit.



L'armée russe a présenté cette frappe comme une vengeance pour celle menée à Makiïvka, en territoire séparatiste prorusse dans l'est de l'Ukraine, quelques minutes après le passage à la nouvelle année.



L'armée ukrainienne y avait visé un point de déploiement temporaire de soldats russes, provoquant la mort d'au moins 89 militaires, selon le bilan donné par Moscou - beaucoup plus selon des sources russes et selon Kiev.