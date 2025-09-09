

L'armée israélienne lance une offensive terrestre majeure à Gaza-ville

Gaza, Territoires palestiniens | AFP | mardi 16/09/2025 - L'armée israélienne a annoncé le lancement mardi avant l'aube de son offensive terrestre majeure à Gaza-ville, après le soutien "indéfectible" affiché par l'allié américain pour éliminer le mouvement islamiste palestinien Hamas.



A Genève, une commission d'enquête mandatée par l'ONU a accusé pour la première fois Israël de commettre un "génocide" à Gaza, mettant en cause le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d'autres responsables israéliens. Israël a rejeté un "rapport mensonger".



L'offensive à Gaza-ville a été condamnée par l'ONU, l'Union européenne et Londres, alors que la Défense civile a fait état de 31 morts à travers le territoire palestinien dont plusieurs à Gaza-ville.



L'assaut a été annoncé juste après le départ d'Israël du secrétaire d'Etat Marco Rubio qui a qualifié de "groupe de sauvages" le Hamas, dont l'attaque sans précédent en Israël le 7 octobre 2023 a provoqué la guerre dans la bande de Gaza.



Les troupes israéliennes avancent "vers le centre" de Gaza-ville et ont "étendu les activités terrestres dans ce principal bastion du Hamas", a dit un responsable militaire.



"La phase principale de l'offensive a commencé pendant la nuit (...)", a-t-il dit en estimant à "2.000 à 3.000" le nombre de combattants du Hamas opérant dans l'agglomération dont l'armée veut s'emparer.



Des témoins ont fait état de bombardements intenses et incessants sur Gaza-ville, déjà en grande partie détruite par l'offensive israélienne lancée il y a près de deux ans dans la bande de Gaza assiégée en riposte à l'attaque du 7-Octobre.



- "On peut entendre leurs cris" -



"On peut entendre leurs cris", a raconté un habitant, Ahmed Ghazal, en allusion "aux nombreuses personnes bloquées sous les décombres à Gaza-ville", la plus grande agglomération du territoire située dans le nord.



"Nous avons retiré des enfants déchiquetés", a dit un autre, Abou Abd Zaqout, alors que des Palestiniens fouillent sous des blocs de béton.



L'armée israélienne "frappe d'une main de fer les infrastructures terroristes (...) pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas. Gaza brûle!", a déclaré le ministre de la Défense Israël Katz, en allusion aux otages enlevés durant l'attaque du 7-Octobre et retenus à Gaza.



Selon le responsable militaire, environ 40% des habitants de Gaza-ville et ses environs, estimés à un million par l'ONU, ont quitté la ville.



Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties.



"Les Israéliens ont commencé à mener des opérations là-bas (Gaza-ville). Nous avons une petite fenêtre pour qu'un accord (de cessez-le-feu) puisse être conclu" avec le Hamas, a dit M. Rubio avant son départ d'Israël mardi, en évoquant "probablement quelques jours, peut-être quelques semaines".



La veille à Jérusalem, il a promis le "soutien indéfectible" de Washington à Israël pour éliminer le Hamas.



M. Rubio a dit préférer une solution diplomatique qui verrait une démilitarisation du Hamas, avant d'ajouter: "parfois, lorsqu'on traite avec un groupe de sauvages comme le Hamas, ce n'est pas possible, mais nous espérons que cela puisse arriver".



- "Les otages en danger" -



Le Forum des familles des otages a déclaré que celles-ci étaient "terrifiées" pour leurs proches après l'intensification des frappes à Gaza. M. Netanyahu "fait tout pour qu'il n'y ait pas d'accord et pour ne pas les ramener", a-t-il dit.



L'offensive à Gaza-ville a entraîné des condamnations dans le monde. Le Haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, a exigé la fin du "carnage", pointant lui aussi des "preuves grandissantes" d'un "génocide". Londres l'a jugée "épouvantable" et estimé qu'elle "met en danger les otages". L'Union européenne a déploré "plus de destructions, plus de morts".



Le déplacement de M. Rubio dans la région est intervenu après une attaque israélienne inédite le 9 septembre à Doha contre des chefs du Hamas qui ont survécu selon le mouvement.



Avant son départ de Doha pour Londres, il a réaffirmé à l'émir Tamim ben Hamad Al-Thani le soutien des Etats-Unis. Le président Donald Trump a critiqué la frappe à Doha mais a assuré qu'Israël "ne frappera (plus) au Qatar", un allié des Etats-Unis.



L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 sont encore retenues à Gaza, dont 25 décédées selon l'armée.



Les représailles israéliennes ont fait au moins 64.964 morts dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien.



L'ONU y a déclaré la famine, ce que Israël dément.

le Mardi 16 Septembre 2025 à 03:51






