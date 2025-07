L'armée israélienne dit avoir lancé des "opérations spéciales et ciblées" dans le sud du Liban

Jérusalem, Non défini | AFP | mercredi 09/07/2025 - L'armée israélienne a déclaré mercredi que ses soldats étaient entrés dans le sud du Liban pour mener des "opérations spéciales et ciblées" afin de démanteler des infrastructures du Hezbollah à quelques kilomètres de la frontière israélienne.



"Suite à des informations des services de renseignement et à l'identification d'armes et d'infrastructures terroristes du Hezbollah dans plusieurs zones du sud du Liban, les soldats ont lancé des opérations spéciales et ciblées afin de les démanteler et d'empêcher le Hezbollah de se réimplanter dans la région", affirme un communiqué l'armée israélienne.



Sollicitée par l'AFP pour confirmer qu'il s'agissait de la première opération terrestre de l'armée israélienne au Liban depuis le cessez-le-feu conclu en novembre 2024, l'armée n'a pas répondu dans l'immédiat.



Plusieurs opérations sont décrites par l'armée israélienne, principalement la localisation et la confiscation d'armes "sur la crête de Jabal Blat" et dans "la région de Labbouneh", situés à deux à trois kilomètres de localités israéliennes de l'autre côté de la frontière.



L'armée israélienne a accompagné son communiqué d'une vidéo - que l'AFP n'est pas en mesure d'authentifier - montrant des soldats progressant dans la nuit au milieu d'une zone rurale, qu'elle présente comme étant le sud du Liban.



Israël continue de bombarder au Liban malgré la trêve conclue en novembre après un an d'hostilités avec le Hezbollah, affirmant viser principalement les sites et combattants du mouvement libanais, mais aussi, à l'occasion, des membres de son allié palestinien, le Hamas.



Mardi, l'armée israélienne avait dit avoir ciblé un activiste du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la région de Tripoli, dans le nord du Liban, Beyrouth faisant état de de trois personnes tuées par une attaque israélienne près de Tripoli.

le Mercredi 9 Juillet 2025