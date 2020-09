L'aquaponie intéresse la Direction de l'agriculture

Huahine, le 18 septembre 2020 – Jenna Pani exploite depuis maintenant quatre ans à Fare une culture de salades en aquaponie. Ce procédé original pourrait devenir un exemple, à tel point que l'exploitante a eu droit à la visite intéressée de la Direction de l'agriculture.







Sur sa propriété de 800 m², Jenna Pani cultive des salades, uniquement, avec le système d’aquaponie - à ne pas confondre avec aquaculture et hydroponie (voir encadré). Elle élève des poissons d’eau douce, les tilapias, dans des bassins. Ensuite, par un ingénieux circuit fermé, l’eau de ses bassins circule dans les bacs où se trouvent des plaques flottantes et les racines des salades puisent directement dans l’eau les nutriments dont elles ont besoin au travers de simples petits trous.



Puis, par un système de pompe de retour, l’eau repart en circuit fermé dans les bassins. Il suffit juste de nourrir quotidiennement les poissons, avec une nourriture sous forme de granulés appropriés importée de Tahiti et le cycle devient perpétuel.







Sa production, elle l’écoule principalement dans les hôtels et les commerces de la place.



Depuis ses débuts, les ventes progressent constamment pour une variété de salade très prisée et facile à cultiver. Malheureusement, la crise sanitaire a depuis quelques mois freiné l’écoulement de son produit, mais tout de même pas assez pour l’empêcher d’exploiter son installation. Elle compte d'ailleurs l'agrandir. La semaine dernière, elle a reçu la visite du personnel de la Direction de l’agriculture venu de Raiatea pour rencontrer les agriculteurs et cultivateurs afin de les aider à monter leurs dossiers d’aide. Jenna précise "qu’avec ce système on peut s’adonner à tous types de cultures. Moi j’ai choisi la salade pour des raisons pratiques de culture et de demande. Toutefois l’inconvénient de cette technique est l’investissement assez lourd du départ dans les installations : bassins, bacs, flotteurs, tuyauterie, pompes, etc. Autrement, une fois amorti, c’est intéressant car il y a peu d’entretien et ça supprime aussi les inconvénients de la culture en terre".







Pour la récolte Jenna a le choix de ramasser les salades au niveau du sol, comme elle le fait actuellement, mais si elle veut changer de technique, elle peut également sortir son flotteur en mousse pour le porter à hauteur d’homme. Ceci pour éviter de se courber en permanence, une des pathologies bien connue de l’agriculteur - la camptocormie - qui apparaît au fil du temps en restant l’échine pliée à longueur d’année.