"L'appel du 18 juin" de Force ouvrière pénitentiaire

Tout d'abord, cet appel selon le syndicat porte sur "l'iniquité de traitement concernant la gestion des demandes de mises à disposition pour raison sociales et de santé". Concrètement, les manifestants déplorent "une gestion à deux vitesses". En cause, un appel à candidature d'un poste au Pôle de surveillance électronique, lancé uniquement à destination du personnel du centre de détention de Papeari. Le personnel de Nuutania réprouve le fait de ne pouvoir postuler à ce poste, souvent demandé par des personnels en fin carrière. Les entretiens commençaient en ce 18 juin à Tatutu.

"Beaucoup de nos agents veulent postuler à ce poste (...). On demande juste à sursoir à ces entretiens et à se réunir autour d'une table. On souhaite un appel à candidature pour tous les établissements", explique Karl Manutahi, qui souhaite éviter "une division des polices de Tatutu et de Nuutania".

Autre objet de revendication, le non-respect des différents textes, permettant aux Polynésiens d'être prioritaires sur les postes basés au fenua. Les manifestants dénoncent que des surveillants et brigadiers soient affectés en métropole suite à la réussite de leurs concours . "Un surveillant de Tatutu a même dû renoncer à sa promotion, car c'est compliqué de partir aussi loin", souligne Angelo Zarli, secrétaire local FO Pénitentiaire, avant de conclure "On ne comprend pas".

Une mission parlementaire portant sur les différentes problématiques des mobilités, des avancements et des retours des fonctionnaires doit avoir lieu d'ici la fin du mois à Tahiti.