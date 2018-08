L'antenne de l'Adie aux Marquises est opérationnelle

NUKU HIVA, le 28 août 2018 - L'inauguration de cette structure s'est tenue lundi dernier à Taiohae, à Nuku Hiva. Ce local d’une superficie d’environ 20m2 permettra à l’association d’offrir un service de qualité et de proximité aux porteurs de projet marquisiens.



Cette nouvelle antenne se situe au centre administratif du pays à Taiohae.



Un local d’une superficie d’environ 20m2 permettra à l’association d’offrir un service de qualité et de proximité aux porteurs de projet marquisiens. Prochainement, l’Adie prévoit de renforcer ses moyens humains aux Marquises pour répondre à la forte demande.



Cette cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence de la représentante du Vice-Président de la Polynésie française, Monsieur le chef de la subdivision administrative des îles Marquises, Monsieur le Tavana Hau de la circonscription des îles Marquises, Monsieur le Maire de Nuku Hiva, Monsieur le Maire de Hiva Oa.



De nombreux participants présents ont également répondu à l’invitation notamment la représentante de la Direction des Affaires Sociales, la représentante de la Banque Socredo, les élus des Marquises, les chefs de service des établissements publics et privés, les porteurs de projets de l’Adie dont certains déjà financés et opérationnels. Les autres partenaires de l’Adie se sont excusés de ne pas pouvoir être présents compte tenu de leur charge de travail.



L’équipe de l’Adie était composée de sa Directrice Régionale, Wendy MOU KUI, de son délégué territorial, Vianney LEMAIRE et de son conseiller Adie des îles Australes, Heiava TEIHO, tous venus entourer leur nouvelle collègue Grâce-Claire KOKAUANI, conseillère Adie sur Taihoae (Nuku Hiva).



" Depuis le début de l’année à ce jour, nous avons pu financer et accompagner 46 porteurs de projet Marquisiens pour un montant de 24,1 millions de F CFP. Au total, 827 porteurs de projets ont bénéficié du dispositif en Polynésie française, ce qui représente près de 413,6 millions de F CFP injectés dans l’économie locale. "



L’association espère œuvrer encore de longues années avec ses partenaires pour donner les moyens aux polynésiens, qui n’en ont pas, de créer et de pérenniser leurs entreprises et donc leur emploi.



L’ampleur de la tâche est encore grande, et l’Association fait le pari depuis 30 ans que la création d’activité est une voie privilégiée pour reprendre pied dans le monde du travail.