L'ancienne crèche municipale de Pirae transformée en centre de vaccination

Tahiti, le 22 janvier 2021 - La commune de Pirae ouvre à partir de lundi prochain un centre de vaccination. Il sera installé dans les bâtiments de l’ancienne crèche municipale.



Après les hopitaux de Taravao, d'Afareaitu et le kiosque info santé à Paofai, la commune de Pirae a annoncé, jeudi, dans un communiqué l'ouverture lundi prochain de son centre de vaccination contre le Covid-19 au sein des bâtiments de l'ancienne crèche municipale. La commune a procédé ces derniers jours aux aménagements nécessaires afin d’accueillir les équipes médicales chargées d’administrer le vaccin aux administrés volontaires de la commune.



La mobilisation de la commune se porte également sur la sensibilisation et le recensement des personnes âgées de 75 ans et plus sur son territoire communal, public identifié prioritaire dans la stratégie vaccinale du Pays. Depuis quelques jours, les élus accompagnés des guides sanitaires de la commune, sillonnent les quartiers afin de répondre aux éventuelles questions de la population sur l’organisation de la vaccination à Pirae.



La commune de Pirae met à disposition un moyen de transport pour les matahiapo volontaires ne disposant pas de moyens pour se rendre au centre de vaccination.



Un numéro vert GRATUIT - 444 101- ou le 40 50 83 20 sont mis à disposition des administrés de la commune qui peuvent appeler en tout temps pour des renseignements ou une prise de rendez- vous. Des agents de la mairie sont chargés alors d'établir une fiche contact sur la base d’un questionnaire qui permettra aux agents de les orienter sur leur démarche.