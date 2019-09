L’ancien représentant « Roro » s’en est allé

PAPEETE, le 31 août 2019 - At-Tchong Tchoun You Thung Hee dit « Roro » s'en est allé vendredi, des suites d’une maladie. Il a fait son entrée à l’assemblée en 2008 sur la liste O Porinetia to Tatou Ai’a, de Gaston Tong Sang, puis en 2013 sous les couleurs de A Ti’a Porinetia.



Roro était un homme discret. Il a notamment défendu avec détermination les intérêts des agriculteurs durant son mandat de représentant à l’assemblée.



En effet, At-Tchong Tchoun You Thung Hee est arrivé à l’assemblée en 2008, sous la bannière de O Porinetia to Tatou Ai’a de Gaston Tong Sang. Un poste qu’il conservera en 2013 avec le groupe d’union A Ti’a Porinetia, mené par Teva Rohfritsch.



Roro a également siégé au sein du conseil municipal de Taiarapu Est, durant de longues années.



Il est décédé vendredi des suites d’une longue maladie, à l’âge de 71 ans. Dans un communiqué, le président de l’Assemblée Gaston Tong Sang rend hommage au travail de son compagnon de route engagé et « déplore avec émotion la perte d’un ami fidèle et loyal dont tous retiendront la générosité, la proximité et la très grande gentillesse ».



La rédaction de Tahiti Infos adresse ses sincères condoléances à la famille de Roro, nā te Atua Hau ‘outou e tauturu mai !



