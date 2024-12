L'ancien président américain Jimmy Carter est mort à l'âge de 100 ans

Washington, États-Unis | AFP | lundi 30/12/2024 - L'ex-président américain et prix Nobel de la paix Jimmy Carter est mort dimanche à l'âge de 100 ans dans sa ville natale de Géorgie, dans le sud-est des Etats-Unis, provoquant une pluie d'hommages de ses successeurs à la Maison Blanche et dans le monde.



Le président sortant Joe Biden a décrété une journée de deuil national le 9 janvier en l'honneur du démocrate, salué par de nombreux dirigeants étrangers pour son engagement en faveur de la paix et des droits humains bien au-delà de son unique mandat (1977-1981).



"Jimmy Carter, 39e président des Etats-Unis et lauréat du prix Nobel de la paix en 2002, est décédé paisiblement dimanche 29 décembre à son domicile de Plains, en Géorgie, entouré de sa famille", a annoncé sa fondation Carter Center dans un communiqué.



"Mon père était un héros, pas uniquement pour moi, mais pour tous ceux qui croient en la paix, aux droits de l'Homme et à l'amour désintéressé", a déclaré Chip Carter, le fils de l'ancien dirigeant démocrate cité par la fondation.



Tous les anciens présidents américains qui lui ont succédé se sont empressés de saluer la longue existence de celui que rien ne destinait à être président et qui était l'ancien locataire de la Maison Blanche le plus âgé.



Le démocrate et 46e président sortant Joe Biden, 82 ans, a demandé lors d'une adresse à la Nation que la vie de son lointain prédécesseur soit "évaluée à l'aune de ce qu'il a fait, pas de ce qu'il a dit".



Il a annoncé la tenue de funérailles nationales dans la capitale fédérale Washington, sans en préciser la date, pour l'architecte des accords de Camp David qui ont abouti au premier traité de paix entre Israël et un pays arabe, l'Egypte, mais à l'héritage terni par la crise des otages en Iran.



Le milliardaire républicain Donald Trump, qui fera son retour à la Maison Blanche le 20 janvier, a fait part de son "plus grand respect" pour Jimmy Carter qui "a travaillé dur pour que l'Amérique soit meilleure".



Il fut "un homme remarquable", selon le démocrate Barack Obama, et "a œuvré sans relâche pour un monde meilleur et plus juste" a renchéri le démocrate Bill Clinton. Ce qu'il a accompli "inspirera des générations d'Américains", a salué le républicain George W. Bush.



Jimmy Carter avait annoncé en 2015 qu'il souffrait d'un cancer du cerveau et bénéficiait de soins à domicile depuis près deux ans.



Après une série d'hospitalisations, il avait en février 2023 "choisi de passer le temps qu'il lui restait" chez lui, entouré de ses proches. Il y recevait des soins palliatifs.



Des élus, dirigeants et responsables associatifs s'étaient alors empressés de saluer la carrière de ce président atypique, ancien militaire et propriétaire d'une exploitation familiale d'arachides.



Son épouse et fidèle compagne de route, Rosalynn, est décédée à ses côtés le 19 novembre 2023 à l'âge de 96 ans. Elle a été enterrée à Plains, après un hommage national. Le visage émacié, Jimmy Carter y était présent, pour l'une de ses rares apparitions publiques ces dernières années.



- Camp David et crise des otages -



Jimmy Carter avait été élu à la Maison Blanche en 1976, dans une Amérique encore marquée par le scandale du Watergate qui avait poussé le président Richard Nixon à la démission.



Président d'un seul mandat, il fut le premier chef d'Etat américain à reconnaître la République populaire de Chine. Le président chinois Xi Jinping s'est dit lundi "profondément attristé" par la disparition de celui qui a "contribué de façon significative à faire avancer les relations entre la Chine et les Etats-Unis et encourager des échanges amicaux et la coopération entre les deux pays".



Artisan des accords de Camp David qui ont abouti, en mars 1979, à la signature du traité de paix israélo-égyptien, le 39e président des Etats-Unis avait été vivement critiqué dans son pays lors de la prise d'otage d'Américains en Iran.



L'annonce, le 24 avril 1980, de l'échec de la mission militaire pour assurer leur libération avait anéanti ses espoirs de réélection.



En 1982, après avoir quitté la Maison Blanche, Jimmy Carter a fondé le Carter Center pour promouvoir le développement, la santé et la résolution des conflits à travers le monde.



En 2002, il est récompensé du prix Nobel de la paix, pour "ses décennies d'efforts infatigables afin de trouver des solutions pacifiques à des conflits internationaux".



De M. Carter, le monde se souviendra de "sa solidarité avec les plus vulnérables, sa grâce constante et sa foi inébranlable dans le bien commun et notre humanité commune", a déclaré lundi le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres.



- Sur les chantiers à 90 ans -



Très impliqué dans l'ONG Habitat for Humanity, il travaillait encore sur des chantiers caritatifs à 90 ans passés, toujours aux côtés de sa femme Rosalynn, rencontrée en 1945.



Mais en 2019, ce chrétien très religieux avait connu une série de problèmes de santé et été hospitalisé à plusieurs reprises.



Il avait timidement commencé à s'effacer de la vie publique, absent par exemple en janvier 2021 de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, qu'il avait toutefois reçu dans sa petite ville natale de Plains, en Géorgie, où il résidait depuis son départ de Washington.



Devant la Maison Blanche dimanche soir, des Américains ont exprimé leur émotion, à l'instar de Yoni Neirman, venue du Vermont (nord-est) pour qui Carter "fut un vrai homme d'Etat, ce genre de personnalité qui ne semble plus exister".