L'ancien maire de Fakarava poursuivi pour détournement de fonds

Tahiti, le 19 juin 2023 – L'ancien tāvana de Fakarava, Tuhoe Tekurio, sera jugé le 21 novembre prochain par le tribunal correctionnel pour avoir détourné plus de trois millions de Fcfp entre octobre 2016 et septembre 2018 alors qu'il était en exercice.



L'ex-maire Tapura de Fakarava, Tuhoe Tekurio, comparaîtra devant le tribunal correctionnel le 21 novembre prochain pour des atteintes à la probité commises entre octobre 2016 et septembre 2018 alors qu'il était en exercice. Au terme d'une enquête préliminaire menée par la gendarmerie, le parquet a décidé de renvoyer l'ancien tāvana âgé de 59 ans pour des faits de détournements de fonds publics passibles de dix ans de prison et d'une peine complémentaire d'inéligibilité obligatoirement prononcée. Notons qu'en mars dernier, la Chambre territoriale des comptes a, dans un rapport portant sur la gestion de la commune de 2015 à 2022, relevé la “gestion approximative” de la commune par son ancien maire.



Il est reproché à Tuhoe Tekurio d'avoir fait supporter des frais à la commune qui n'avaient aucun lien avec l'intérêt communal et ce, en l'absence de délibération du conseil municipal. Selon les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête, l'ancien édile aurait détourné plus de trois millions de Fcfp en achetant notamment une remorque de bateau pour deux millions de Fcfp, de la literie pour 174 000 Fcfp, un scooter pour 200 000 Fcfp, de l'électroménager pour 145 000 Fcfp, des outils pour 150 000 Fcfp ou encore 250 000 Fcfp de meubles qui avaient été livrés au domicile de son ex-femme.



Le 21 novembre prochain, Tuhoe Tekurio sera également jugé pour prise illégale d'intérêts. Il lui est cette fois reproché d'avoir participé à une commission à l'issue de laquelle un véhicule Toyota appartenant à la commune avait été vendu à 1,3 % de sa valeur, soit 50 000 Fcfp, au profit de sa concubine.