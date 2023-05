L'ancien directeur de la Socredo Matahi Brothers est décédé

Tahiti, le 2 mai 2023 – Matahi Brothers, l'ancien directeur général de la banque Socredo, dont il avait pris sa retraite en décembre dernier, est décédé subitement dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 62 ans.



Matahi Brothers est décédé dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 62 ans, victime d'une crise cardiaque selon nos confrères de Radio 1. L'ancien directeur général de la banque Socredo avait pris sa retraite en décembre dernier après 36 ans de carrière au sein de l'établissement bancaire.



Matahi Brothers est né en Nouvelle-Calédonie en 1961 où son père était parti travailler dans une usine de nickel. Lui et sa famille rentrent à Tahiti en 1964 où il suit l'ensemble de sa scolarité dans l'enseignement protestant. "Un très bon élève", avait déclaré à son sujet Édouard Fritch dans son allocution lorsqu'il l'avait fait Chevalier de l'ordre de Tahiti Nui en décembre dernier. Son baccalauréat en poche en 1971, il s'envole pour la métropole pour y effectuer ses études supérieures. Inscrit à l’Université de Nice, il obtient en 1983 une maîtrise de gestion et d’économie puis, en 1985, une maîtrise des sciences techniques comptables et financières de l’Institut d'administration des entreprises de Nice.



De retour au fenua, il débute sa carrière professionnelle à la banque Socredo en 1987, en tant que chargé d’affaires au service des entreprises. Il reprend ses études aussitôt pour suivre le cursus professionnel de l’Institut technique de banques. Il devient directeur du réseau de la Socredo en 1995, un poste qu'il occupera jusqu'en 2001, avant d'occuper jusqu'en 2003 la fonction de directeur délégué de la banque au 'uru. Il quitte la banque en 2003 pour rejoindre l'OPT en tant que directeur général. Il y restera jusqu'en 2006 avant de retourner à la banque Socredo pour occuper la fonction de directeur général délégué au côté de James Estall. Il lui succèdera en 2017 pour prendre la direction générale de la banque et la présidence de ses filiales. Un poste qu'il occupera jusqu'à décembre 2022, lorsqu'il a pris sa retraite.



Au cours de sa carrière au sein de la banque, il a notamment travaillé pour favoriser l'inclusion financière et bancaire. Il s'est également mobilisé en faveur de nombreuses associations qui œuvrent dans le domaine du social. Ce mardi matin, la banque Socredo a diffusé un communiqué annonçant la disparition de son ancien directeur général. "Nous sommes tous bouleversés par cette nouvelle tragique", peut-on lire au nom du conseil d'administration, de la direction générale et de l'ensemble des collaborateurs de la banque. Dans un post diffusé sur Facebook, le député Moetai Brotherson souligne "une personne discrète mais toujours à l'écoute et de bon conseil".