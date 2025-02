L'ancien Premier ministre Jean Castex en garde à vue dans une enquête pour détournements de fonds, puis relâché

Toulouse, France | AFP | jeudi 13/02/2025 - L'ancien Premier ministre Jean Castex a été placé en garde à vue jeudi à Montpellier, puis relâché à l'issue de son audition, dans le cadre d'une enquête pour détournements de fonds publics dans les Pyrénées-Orientales.



Les conditions de l'octroi d'aides publiques à une entreprise est examinée par les enquêteurs de section de recherche de la gendarmerie.



"M. Castex, lui en tant que président de la communauté de commune de Conflent Canigou, deux anciens vice-présidents et le directeur général des services ont été placés en garde à vue, et relâchés à l'issue de la garde à vue, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour faux, usage de faux, détournements de fonds publics sans enrichissement personnel", a dit à l'AFP le procureur de Perpignan, confirmant une information du journal Midi Libre.



Un signalement d'Anticor, association mobilisée contre la corruption et pour l'éthique en politique, est à l'origine de l'enquête.



La garde à vue a duré de 09h00 à 18h30. Aucune mise en examen n'a été prononcée dans ce dossier. "L'enquête se poursuit", a précisé le procureur.



"La question est de savoir si pour sauver une entreprise en difficulté et sauver des emplois, est-ce que le montage fait était légal ou pas", a ajouté le magistrat.



Dans un communiqué adressé à l'AFP, Jean Castex a confirmé s'être rendu "dans le cadre d'une enquête préliminaire, à la gendarmerie de Montpellier, pour y être entendu sur des faits remontant à 2017/2018 (...), qui concernent un dossier d'aide économique à une entreprise "dans laquelle il n'avait aucun intérêt personnel".



Il dit avoir répondu "à toutes les questions" qui lui ont été posées et se tenir "sereinement à la disposition de l’autorité judiciaire".



L'actuel PDG de la RATP a été maire de la ville de Prades de 2008 à 2020 et président de la communauté de communes Conflent Canigou de 2015 à 2020, quand il a été nommé à Matignon.



Chef du gouvernement pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Jean Castex faisait fréquemment référence à ses fonctions d'élu local dans les Pyrénées-Orientales. Originaire du Gers, il s'était établi dans ce département frontalier de l'Espagne, d'où est originaire son épouse, dont il avait également été conseiller départemental.