L’amende de l’APC au groupe Wane suspendue

Le groupe Wane avait fait appel de cette décision et demandé en urgence le « sursis à l’exécution » du paiement de l’amende. Or, les avocats du groupe Wane à Paris, le cabinet Vogel & Vogel, ont publié mercredi la décision du premier président de la cour d’appel de Paris qui a fait droit à cette seconde demande de suspendre la décision. « Il ressort des pièces du dossier que des éléments précis permettent d’émettre des doutes sur la pleine impartialité de Monsieur Jacques Mérot, Président de l’APC », écrit le président de la cour d’appel dans son ordonnance.



Une ordonnance qui liste ensuite les motifs de sa décision : « Il est constant (que le président de l’APC) s’est exprimé publiquement et dans les médias et à plusieurs reprises sur la situation du groupe Wane au cours de l’instruction par l’APC en tenant des propos dépourvus de neutralité, qu’il n’est pas contesté qu’il a fourni une attestation écrite dans le cadre d’un litige prud’hommal en faveur d’un cadre qui s’opposait au groupe Wane, qu’il a refusé de se déporter lors de l’audience de plaidoirie devant l’APC du 16 juillet 2019, malgré les recommandations du commissaire du gouvernement et la demande du Conseil du Groupe Wane, qu’une procédure concernant une requête en suspicion légitime le concernant est toujours en cours ».



Aujourd’hui l’amende infligée au groupe Wane est uniquement suspendue. Il reviendra à la cour d’appel de Paris de se prononcer dans les prochains mois sur le fond de la condamnation de l’autorité polynésienne de la concurrence. Dans l’attente, les regards vont se tourner vers la requête en « suspicion légitime » déposée dans ce dossier contre le président de l’APC, Jacques Mérot. Une requête toujours en instance devant la Cour de cassation.