"L'ambiance était morbide au lycée"

Christelle Lehartel, ministre de l'Education, s'est rendue à Raiatea vendredi où elle a adressé ses condoléances à la famille endeuillée, avant de tenir une réunion avec l'équipe pédagogique de l'établissement. Dans le même temps une cellule d'écoute a immédiatement été mise en place pour accompagner les jeunes et les adultes face à ce drame. "C'est la première fois qu'un tel drame se produit dans le cadre scolaire à Raiatea", a précisé Hinano Holman. "On ne veut plus voir un tel événement se répéter à l'avenir."



Contactée vendredi, la direction du lycée n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet en indiquant néanmoins que "pour l'instant nous sommes avec la famille, les élèves et les personnels du LP. Pour l'instant on est dans l'accompagnement pas dans la communication."