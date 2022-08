L'ambassadeur de l'Union européenne pour le Pacifique en visite à Tahiti

Tahiti, le 18 août 2022 – L'ambassadeur de l'Union européenne pour le Pacifique, Sujiro Seam, est actuellement au fenua. Il a été reçu par le président du Pays et le secrétaire général du haut-commissariat. Il a évoqué avec eux le partenariat entre l'UE et la Polynésie française et notamment les différents projets financés par le FED.



L'ambassadeur de l'Union européenne pour le Pacifique, Sujiro Seam, est actuellement au fenua. Il a été reçu, jeudi, par le président de la Polynésie française, Édouard Fritch, accompagné du vice-président, Jean-Christophe Bouissou, et du ministre de la Culture, de l’Environnement et des Ressources marines, Heremoana Maamaatuaiahutapu, mais aussi par le secrétaire général chargé de l'administration de l’État en Polynésie française, Éric Requet. C'est la première fois que l'ambassadeur, basé à Fidji, se rend au fenua depuis sa prise de fonction en 2019.



Avec le Pays comme l'État, l'ambassadeur est revenu sur le “partenariat privilégié” entre la collectivité de Polynésie française et l'Union européenne, avec notamment le financement de projets dans le secteur du tourisme à hauteur de 3,6 milliards de Fcfp et le secteur de l'eau et de l'assainissement pour 3,7 milliards de Fcfp via le Fonds européen de développement (FED). Selon un communiqué de la présidence, il a également réaffirmé le rôle stratégique que l'UE entend tenir dans la région “pour concourir à la stabilité, la sécurité, la gestion et la préservation des océans dans un contexte de compétition géostratégique entre grandes puissances”. Durant son déplacement, Sujiro Seam effectuera des visites de terrain à Tahiti, Raiatea et Bora Bora, en lien avec les projets subventionnés par le FED.