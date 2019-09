L’alternance, un courant qui branche EDT

Contrairement à une idée reçue, ces métiers sont de plus en plus féminisés, et EDT en recherche davantage. Parmi les neuf élèves retenus, Meymona Tehahe, 19 ans, est la seule fille. “J’ai l’habitude, s’amuse Meymona, l’année dernière j’étais entouré de 23 garçons, je suis rodée maintenant !”. Diplômée d’un bac S spécialisé en Sciences de l’ingénieur, elle explique “avant d’être sélectionnée, j’ai suivi un BTS maintenance des systèmes de production et je suis venue ici pour être recrutée et partir étudier en France. Partir en métropole me fait un peu peur, je serai loin de ma famille. C’est difficile de partir loin du fenua mais je vais tenir le coup pour avoir le BTS qui me permettra de pouvoir continuer mes études en France pour, plus tard, devenir professeure de mécanique.”