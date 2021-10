L'alternance, clé de la formation hôtelière du Cetad de Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 14 octobre 2021- La section petite et moyenne hôtellerie du Cetad de Nuku Hiva propose une formation complète qui fait la part belle à la pratique. Depuis peu les élèves ont l’occasion de travailler en alternance dans deux établissements de Taiohae afin d’approfondir leurs connaissances en matière d’hébergement touristique.



Pour la 5e année consécutive, le Centre d’éducation aux technologies appropriées au développement (Cetad) de Nuku Hiva, propose aux élèves de tout l’archipel des filières menant au certificat d’aptitude professionnelle (CAP). Celles-ci sont accessibles aux élèves après la classe de 3e générale. Les étudiants scolarisés au sein de l’établissement de Nuku Hiva ont désormais le choix entre trois formations : gestion et exploitation du milieu maritime (GEMM), section des métiers d’art spécialisée dans l’apprentissage de la sculpture et enfin le cursus petite et moyenne hôtellerie (PMH). Ce dernier est principalement encadré par les professeurs Grégory Bru et Laïza Deane.



Travaux pratiques dans les établissements



Le Cetad dispose de plusieurs outils pédagogiques pour former les élèves de PMH aux multiples facettes des métiers de la restauration et de l’hôtellerie. Parmi eux, l’enseignement d’animations culturelles destinées aux touristes, les cours de cuisine, de mise en place et de service en salle grâce au restaurant d’application de l’établissement. Puis, les travaux pratiques effectués au sein de deux établissements d'hébergement de Taiohae : l'hôtel Le Nuku Hiva et la pension He’e Tai inn.

“Ce partenariat conclu avec ces deux établissements touristiques de l’île, explique Grégory Bru, le professeur de biotechnologie, santé et environnement, permet aux élèves de voir comment fonctionne un hôtel et plus précisément la partie hébergement. C’est-à-dire qu’ils travaillent sur la préparation des bungalows ou des chambres, la gestion du linge de lit et de toilette, puis ils sont en contact avec les professionnels du métier. D’autre part, ce partenariat est très intéressant car les élèves ont affaire à deux hébergements très différents puisque nous avons d’une part un établissement 4 étoiles membre de Relais et Châteaux, Le Nuku Hiva, et d’autre part, une pension de famille, le He’e Tai inn, donc deux modes de fonctionnement totalement différents.”