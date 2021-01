L'alcool vacciné contre la crise

Reste que cette ruée, toute relative, dans les magasins n'est pas sans incidence. Faute de relevé de prix par la Direction générale des Affaires économiques, alors que l'alcool représente une part importante du panier alimentaire des ménages selon l'Institut de la Statistique de Polynésie française (ISPF), l'indice des prix à la consommation de l'ISPF est le seul baromètre. Décomposé en distinguant la bière, les vins de qualité supérieure et de consommation courante ainsi que les liqueurs et autres spiritueux, il permet d'apprécier les évolutions des prix de ces différentes catégories. Impacté par la nouvelle fiscalité, le prix des vins de consommation courante a ainsi immédiatement augmenté de plus de 15 points en mars 2019. Une hausse du prix de la bière, sans lien avec le Covid-19 est intervenue en février 2020. Plus significative, la hausse des prix constatée sur les alcools forts. Quasiment stable entre janvier 2018 et février 2020, l'indice Liqueurs et autres spiritueux a connu une forte hausse dès les premières restrictions imposées. Dès juin, les prix des liqueurs et autres spiritueux avaient ainsi grimpé de +19% par rapport à leur niveau d'avant crise sanitaire, trois mois plus tôt.



Selon Fabrice Baffou, "il n'y a pas eu de hausse de prix chez les grossistes-importateurs". Cette évolution des prix "s'explique vraisemblablement par moins de promotions sur ces alcools en magasin". Une affirmation qui rejoint celle, plus générale, faite par Nancy Wane, directrice du groupe Wane, dans l'interview accordée à Tahiti Infos le 7 janvier dernier. Elle indiquait ainsi qu'"en magasin, il y a normalement des plans de promotion. À partir du moment où on est entré dans la crise du Covid, on a dû arrêter". La loi de l'offre et de la demande a encore fonctionné à plein. Plus la demande est forte, moins les magasins sont disposés à baisser les prix et à abreuver leurs clients d'offres promotionnelles. Les restrictions sur les ventes d'alcool semblent donc avoir peu perturbé le niveau global de la consommation locale. Il aura probablement eu plus d'incidence sur le portefeuille des ménages.