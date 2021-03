L'aïkido retrouve le dojo de Afareaitu

L’arrêt des entraînements durant ces quelques mois n’a-t-il pas trop affecté le moral de vos pratiquants ?

“Il faut savoir qu’en aïkido, il n’y a pas que l’aspect physique. Il y a aussi l’aspect respiratoire et méditatif. Si tu es un aïkido accompli, la crise sanitaire ne devrait pas t’affecter. Le seul gros problème est que notre support d’étude est quand même le corps humain. D’une manière générale, je pense que tout le monde a été affecté par cette crise dans le sens où si tu ne pratiques plus, tes muscles se ramollissent et tes maux de dos ou autres reviennent. Sinon, on avait vraiment hâte que ça reprenne. ”



Quelle est l’utilité de la respiration ou de la méditation en aïkido ?

"A l’origine, c’était une question de vie ou de mort. C’était vraiment une nécessité de pouvoir rester calme dans une situation de stress intense comme un champ de bataille ou une situation malsaine quelconque. La médiation, bien que ce soit un grand mot, regroupe beaucoup d’approches. Mais l’approche martiale de la méditation est vraiment de rester calme dans une situation de stress et de pouvoir utiliser tes acquis."



La discipline est moins populaire que les autres arts martiaux ou sports de combat auprès des jeunes. Comment l’expliquez-vous ?

“Ce qui caractérise l’aïkido, c’est l'absence de compétition. Cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles il n’est pas super populaire au niveau des jeunes et moins jeunes. C’est dommage parce qu’il n y a pas de restrictions ni pour l’âge ni pour la morphologie pour la pratique. Même les "papi" qui n’ont jamais été de grands sportifs dans leur vie peuvent en tirer beaucoup de bénéfices. C’est absolument recommandé à tout le monde."



Combien faut-il de temps à un débutant pour avoir un minimum de maîtrise des techniques ?

"Ce qui va t’amener à l'aïkido, c’est l’aspect self-défense. Je pense que si tu veux vraiment quelque chose d’efficace martialement, je t’invite à faire d’autres disciplines comme le krav-maga, le pencak silat ou même le karaté. Tu peux être une machine dans le karaté en deux ans alors que l’aïkido prendra beaucoup plus de temps. L'aïkido s’inscrit vraiment dans la durée. Ce qui est chouette, c’est que la pratique se bonifie dans le temps. Si on prend le muay-thai par exemple, tu auras une tranche d’âge durant laquelle tu seras au top. Mais tu seras dépassé à l’âge de 35 ans ne serait-ce qu'en raison des coups que tu auras reçus."