L'aide familiale au logement renforcée

Tahiti, le 23 juin 2021 - Un quatrième avenant à la convention d’aide familiale au logement (AFL) a été signé mercredi midi à la présidence afin de l’adapter à l’impact économique de la crise sanitaire sur les ménages polynésiens et d'accompagner les personnes en situation de grande précarité et d’exclusion.



Les ministres du Logement et de la Famille, Jean-Christophe Bouissou et Isabelle Sachet, accompagnés du président de la Polynésie française, Édouard Fritch, et du directeur général de l'office polynésien de l'habitat (OPH), Moana Blanchard, ont signé l'avenant n°4 de la convention d'aide familiale au logement (AFL), mercredi midi à la présidence. L'avenant va permettre d'accommoder le dispositif à la situation économique dégradée depuis le début de la crise sanitaire. Cette dernière a pu entraîner des pertes d’emplois ou des réductions du nombre d’heures travaillées, des conséquences qui pèsent sur le budget des personnes précaires allant jusqu’à compromettre le paiement du loyer à la fin du mois. L'aide familiale au logement fraichement adaptée aura pour but d'accompagner les personnes en situation de grande précarité et d’exclusion pendant la crise.



Une allocation augmentée



Lors de sa création en 2000, l'AFL était destinée aux locataires d’un logement OPH dont la construction n’avait pas été intégralement subventionnée par les pouvoirs publics. Avec le temps, cette aide au logement a évolué au travers de trois avenants pour s’étendre à tous les locataires de logements gérés par l’OPH. S'inscrivant dans le plan de relance du Pays 2021-2023, ce quatrième avenant prévoit une allocation augmentée pour les locataires ayant perdu leur emploi ou leur activité dans le cadre de la crise, comme l'explique le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou : "Lorsque l'on est un couple ou une personne seule avec plusieurs enfants, des charges autres grèvent le budget familiale. L'aide familial au logement permet de soutenir et de soulager les familles en faisant baisser par compensation le niveau des loyers. Il y a un effort complémentaire de réalisé pour les personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la crise Covid-19 en 2020".



Dans son communiqué, la présidence écrit que "tout comme l'aide alimentaire, l’objectif de cette nouvelle révision du dispositif d’aide au logement s’inscrit dans la volonté du Pays d’accompagner au plus près les familles polynésiennes dans la traversée de la crise économique, en leur permettant de garder leur logement en contrepartie d’une participation symbolique dans le paiement de leur loyer". Au 31 décembre 2020, 1 121 des 1 619 locataires demandeurs de l’OPH bénéficiaient de l'aide familiale au logement pour un cout total de 419 millions de Fcfp sur l'année écoulée.



Échange de données entre l'OPH et la CPS



Pour mettre en œuvre cette allocation augmentée, un avenant à la convention encadrant les échanges de données entre l’OPH et la caisse de prévoyance sociale (CPS) a également été signé mercredi par les deux directeurs généraux Vincent Fabre et Moana Blanchard. "La convention entre l'OPH et la CPS concerne la gestion des calculs qui sont effectués, puisque la CPS possède l'ensemble des données relatives aux revenus des personnes", commente Jean-Christophe Bouissou. Un échange de données entre les deux organismes va permettre d’identifier les locataires ayant perdu leur travail ou leur activité dans le cadre de la crise sanitaire afin de leur faire bénéficier de l'un des dispositifs du Pays pour la sauvegarde de l’emploi comme le Diese ou le Deseti.