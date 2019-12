L'aide au permis de conduire dès le 30 décembre

Tahiti, le 27 décembre 2019 – Promesse de campagne du Tapura, le gouvernement a présenté vendredi matin le dispositif d’aide au permis de conduire destiné à prendre en charge 80% des frais du permis pour 526 jeunes de 18 à 30 ans chaque année, sur conditions de ressources.



C’était une promesse de campagne du Tapura lors des territoriales de 2018, le gouvernement a annoncé vendredi le démarrage du dispositif d’aide au permis de conduire pour les jeunes. L’objectif de la mesure est de permettre à des populations en recherche d’emploi de décrocher ce « passeport vers l’insertion professionnelle ». « C’est un peu un cadeau de Noël pour cette jeunesse », s’est amusé le ministre en charge des Transports, René Temeharo, lors d’une conférence de presse à la présidence vendredi matin pour présenter les détails du dispositif.



L’aide du Pays au passage du permis de conduire représente 83% du coût du permis de catégorie B (voiture), pour une formation de 10 heures pour le code et 20 heures pour la conduite. Le reste des 17% du coût de la formation est à la charge du candidat. L’aide est réservée aux jeunes de 18 à 30 ans « sous condition de ressources » et uniquement pour les étudiants, apprentis, chercheurs d’emploi et personnes en formation. Un budget de 50 millions de Fcfp a été voté pour cette mesure en 2020, ce qui correspond à 526 permis de conduire financés. Les inscriptions pour la première session auront lieu du 30 décembre au 23 janvier et le dispositif sera reconduit les années suivantes avec une inscription cette fois-ci entre septembre et octobre de l’année précédente.