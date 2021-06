L’aide à la continuité territoriale sur French Bee aussi

[email protected]

Le haut-commissariat a annoncé jeudi la signature d’une convention avec French Bee pour rendre éligibles les vols éligibles de cette compagnie aérienne au dispositif d’aide à la continuité territoriale et au passeport mobilité, à l’instar des partenariats déjà mis en place avec Air France et Air Tahiti Nui.L’objectif est de faciliter la mobilité des résidents de Polynésie française entre le fenua et l’Hexagone et plus particulièrement celle des étudiants. Ainsi, à compter du 1juillet 2021, quelle que soit la compagnie aérienne choisie, un usager qui remplit les conditions d’éligibilité requises, pourra bénéficier des dispositifs du fonds de continuité territoriale de l’Etat. Il convient pour cela d’adresser le dossier de demande d’aide à la continuité territoriale ou de passeports mobilités au pôle de la continuité territoriale du haut-commissariat.Pour plus de renseignements, les guichets du pôle de la continuité territoriale sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 12 heures ou par mail aux adresses suivantes :