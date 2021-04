L'agrégation de la discorde

Interview - En plus des problèmes avec l'agrégation de reo tahiti, Maheanuu Routhier, représentant du Sneeta-FO, dénonce la situation des contractuels "précaires" embauchés pour pallier le manque de professeurs titulaires en reo. Ceci alors qu'un seul poste n'est ouvert au concours tous les deux ans.



Vous dénoncez un souci avec le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré lettre tahitien (Capes) ?



"Tous les deux ans, il y a un concours avec un seul poste en lettre tahitien. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de postes vacants occupés par des contractuels, alors qu'ils sont là pour des remplacements. Ces postes devraient être réservés à ceux qui ont réussi le concours, mais malheureusement il n'y a qu'un seul poste à chaque fois qui est proposé. Et l'excuse qu'on nous donne toujours, c'est la peur que la discipline soit saturée. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Il est urgent de recruter du personnel en Capes de tahitien. Car quand des profs sont absents pendant longtemps, on a des difficultés à les remplacer puisque le vivier de remplaçants est déjà pris. Il faut ouvrir plus de postes au concours du Capes."



Quel est le problème avec les contractuels ?



"Il y en a pas mal et beaucoup sont en CDI. Normalement, un contractuel on le prend pour des besoins temporaires sur un ou deux ans. On a demandé à la ministre de mettre en place, comme ce qui existe au premier degré, une brigade de remplaçants avec des enseignants polyvalents qui pourraient remplacer des profs absents pendant un ou deux mois. Et même peut-être les bloquer à l'année et lorsqu'on a besoin d'eux, on a quelqu'un sous la main."



On précarise l'emploi avec ce système ?



"Depuis la cédéisation des contractuels en 2017 via le tribunal du travail, le 1er juillet prochain un système qui avantage uniquement l'employeur qui est le vice rectorat va être de mise. Je m'explique : Le tribunal du travail reconnait que tous les contractuels qui ont signé leur contrat ici relèvent du code du travail local. Aujourd'hui, on veut appliquer à ces derniers des décrets et des lois qui seront pris au niveau national et qui pourront changer tous les quatre matins. On a réussi à mettre en place un droit d'option, c'est à dire la possibilité pour les CDI de rester en droit privé ou droit public. Mais en droit public, les contractuels se verraient contraints de cotiser à la sécurité sociale et non plus à la CPS. Ils auraient donc une double cotisation et vont recevoir une retraite de la CPS et une de la Sécurité sociale qui ne sera jamais à la hauteur de la retraite qu'ils auraient eue s'ils avaient cotisé uniquement à la CPS ou uniquement à la Sécurité sociale. Cette situation concerne tous les contractuels embauchés par l'Etat".



Vous dîtes que les contractuels sont "sous-payés"?



"C'est clair, je prends un exemple : Il y a une contractuelle qui a enseigné pendant plus de 18 ans et moi je suis enseignant depuis 11 ans. Et pourtant je gagne entre 120 et 150 000 Fcfp plus qu'elle. On est intervenu déjà auprès du vice-recteur, car cette situation est aberrante et je ne peux pas l'accepter. Nous demandons donc que les contractuels sortent de cette précarité. Et le souci, c'est que les contractuels ne sont pas indexés. Nous sommes en discussion avec le vice rectorat pour une réévaluation des salaires de ces dernier"