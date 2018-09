L’agence de voyage Manureva Tours fête ses 40 ans

PAPEETE, 7 septembre 2018 - La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a participé, jeudi soir, à la soirée de l’agence Manureva Tours, à l’occasion du 40ème anniversaire de cette agence de voyages. De nombreux professionnels du tourisme ont répondu présents à cet événement chaleureux et convivial.



Ouverte en 1978, cette agence de voyages bien connue de la place, créée par Maeva Rouleau, Christian Porcher, et Olivier Bréaud, est installée sur le front de mer de Papeete, dans le centre commercial du Fare Tony. Manureva Tours a débuté son activité en proposant, aux Polynésiens, des séjours à l’étranger. Elle a ensuite développé son activité par l’organisation de congrès pour des visiteurs internationaux.



Forte de ses 11 collaborateurs, l'agence a su maintenir une ambiance familiale, polynésienne, proche de ses clients. Aujourd’hui, elle poursuit son développement en participant à divers salons internationaux et en participant ainsi à la promotion de notre destination. Les équipes de Manureva Tours cultivent un état d’esprit mettant en avant la chaleur de l'accueil polynésien. Elles sont attachées à la sauvegarde de l'identité "polynésienne" de la destination.



Nicole Bouteau a tenu à saluer et remercier ces professionnels du tourisme qui permettent à de nombreux visiteurs de découvrir la Polynésie.