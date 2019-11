L’agence Moody’s en visite en Polynésie

Tahiti, le 21 novembre 2019 – Le vice-président Teva Rohfritsch a rencontré mercredi Matthieu Collette, vice-président et analyste senior de l’Agence de notation Moody’s France, pour évoquer la situation financière de la Polynésie française.



Depuis le 21 décembre 2018, la Polynésie française bénéficie d’une notation A3 avec « perspective positive » sur les marchés financiers internationaux, attribuée par l’agence de notation Moody’s. Dans le cadre de la revue annuelle de la notation financière de la Polynésie, le vice-président en charge de l’Economie et des Finances, Teva Rohfritsch, a reçu, mercredi, Matthieu Collette, vice-président et analyste senior de l’agence de notation Moody’s France.



L’entretien a porté sur l’actualité économique, financière, sociale et politique du Pays ainsi que sur les évolutions constatées depuis la dernière notation. En 2018, Moody’s avait relevé que les forces de la Polynésie résidaient dans des performances financières solides, sa capacité à emprunter facilement et sa stabilité politique qui permet de poursuivre des réformes. A l’inverse, l’agence considérait que l’économie du Pays était fragile et volatile et qu’il était nécessaire d’assurer la pérennité du financement de la sécurité sociale sur le long terme.



Teva Rohfritsch a indiqué que malgré le contexte international sensible, la Polynésie française affichait un taux de croissance de 2,5% avec des perspectives positives sur l’année 2020. Pour autant, le Gouvernement reste prudent avec un projet de budget primitif pour l’année 2020 en quasi-reconduction de 2019 sur les dépenses de fonctionnement. A l’inverse pour consolider la croissance, le gouvernement a indiqué poursuivre sa politique d’investissement. Pour ce qui est de la pérennité du financement de la sécurité sociale et en particulier celui de la retraite, Teva Rohfritsch a informé Matthieu Collette que la loi de Pays portant diverses dispositions relatives à l’assurance vieillesse et autres mesures d’ordre social avait été promulguée en février 2019 après plusieurs mois de concertation avec les partenaires sociaux.



Le Vice-président a également confirmé le maintien du cap des réformes en cours et des objectifs inhérents pour assurer la pérennité du système de protection sociale de Polynésie. Enfin, Teva Rohfritsch a souligné les bonnes relations entretenues avec l’Etat.