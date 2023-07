L'affaire des voleurs de vanille renvoyée à l'instruction

Tahiti, le 21 juillet 2023 – Le tribunal correctionnel a ordonné jeudi le renvoi à l'instruction des six trafiquants de vanille qui devaient être jugés en comparution immédiate. Les six hommes ont donc été présentés devant un juge d'instruction et mis en examen pour "vol aggravé".



Les six individus interpellés le 30 mai dernier dans le cadre du démantèlement, par les enquêteurs de la gendarmerie, d'un vaste trafic de vanille à Taha'a et Raiatea, devaient être jugés en comparution immédiate jeudi. Or, au terme d'une heure d'audience, le tribunal correctionnel a décidé de renvoyer l'affaire devant un juge d'instruction au motif qu'elle était trop complexe. Les six individus, dont quatre détenus, ont donc été présentés dans la soirée devant le magistrat instructeur Thierry Fragnoli, qui est en charge de l'information judiciaire ouverte pour vols aggravés, et mis en examen. Quatre des six individus ont été maintenus en détention provisoire. Les deux autres hommes sont quant à eux sous contrôle judiciaire.



Rappelons que cette affaire avait fait l'objet d'un communiqué du procureur de la République qui avait expliqué, le 2 mai dernier, que les six hommes interpellés – des “professionnels de la filière” – étaient soupçonnés d'avoir dérobé plus de 600 kilos de vanille chez des vaniliculteurs de Taha'a pour un préjudice évalué à 24 millions de francs.