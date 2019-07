L'aéroclub de Tahiti fête ses 40 ans

En 40 ans d'histoires le club a eu des hauts et des bas. Raconte nous la belle époque de l'aviation en Polynésie.

Déjà à l'époque il y avait deux aéroclubs, ils ont fusionnés depuis. Le nôtre, UTA, existe depuis 40 ans. Il y a eu une période faste où il y a eu une grosse activité aéroclub, quand nous avions une bonne dizaine d'avions, sans compter tous les avions privés dont certains étaient mis à disposition des membres de l'aéroclub. Il y a de supers souvenirs !



Aujourd'hui il y a une nouvelle énergie, où en est le club ?

Il y a toujours eu de l'activité, et le club continue son activité. Le bureau a été changé il y a quelques mois et je suis devenu président. Je suis né en 1978, la même date que l'aéroclub, donc avec le reste du bureau on veut être dynamiques et communiquer notre passion de l'aéronautique avec le reste des Polynésiens ! Et il y a aujourd'hui une grosse demande dans le monde entier pour des pilotes, surtout de jeunes pilotes, il y a de grosses embauches donc ça créer une dynamique.



Qu'est-ce qui attire les gens vers le pilotage ?

C'est un rêve de gosses pour nous. Il y en a qui se lancent, d'autres non. Nous on a eu la chance d'essayer et on a été tout de suite piqués au vif. C'est vraiment une passion, et si en plus on arrive à en faire son métier c'est génial. Quand on va à Moorea, à Bora Bora, à Maupiti, on peut même aller aux Tuamotu avec nos avions, c'est un vrai plaisir. C'est une chance de voler en Polynésie. On a de belles infrastructures et il y a peu de trafic, donc on est vraiment libres.



Pour vos 40 ans vous essayez d'aller à la rencontre du public ?

Oui, on veut se montrer, partager notre passion. On est tous bénévoles, on fait ça à but non lucratif. Donc le but est vraiment de dire à tous que passer son brevet de pilote c'est possible pour tout le monde ! On a donc des projets, on souhaite mettre en place des journées portes ouvertes et on sera présents le 17 août à l'événement Back to School à la Cathédrale de Papeete, où le public pourra venir s'inscrire à des vols d'initiation ou des baptêmes de l'air. Pour nous suivre, venez sur notre page Facebook "Tahiti Aéroclub UTA - Les ailes du Fenua".