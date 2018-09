L’aérien booste le marché immobilier, selon Sotheby's Polynesia Realty

MOOREA, le 13 septembre 2018- Après de longues années de vache maigre, l’immobilier à le vent en poupe en Polynésie française. Pour Jacques Menahem, gérant des agences Sotheby’s en Polynésie, qui ouvre une agence à Moorea, la reprise économique se fait sentir, et selon lui, l’ouverture du ciel polynésien contribuerait à cet essor.



"La Polynésie apparaît de plus en plus comme un « refuge » pour ceux qui ont les moyens d’investir." Pour Jacques Menahem gérant de Sotheby’s Polynesia Realty, l’arrivée des nouvelles compagnies aériennes au fenua aurait un effet particulièrement favorable à la relance de l’immobilier. « Nous constatons un intérêt croissant pour la Polynésie en Nouvelle-Zélande, en France bien sûr, en Suisse, en Italie… » , précise-t-il, « notre clientèle étrangère est passée de 5 à 30 % depuis les 6 derniers mois. La dernière vente conclue il y a une semaine est une propriété aux îles Marquises à Nuku Hiva, vendue à des clients résidants à Dubai aux Emirates. »

Mais le directeur de Sotheby’s qui ouvre une deuxième agence à Moorea, la première étant installée sur le front le mer à Papeete depuis 2015, estime qu’il existe un réel déséquilibre entre l’offre et la demande. L’arrêt des transactions dans certains lotissements à Punaauia a rendu l’offre insuffisante et a fait flamber le prix de l’ancien. « Nous constatons une hausse sensible des prix sur la zone Ouest de Tahiti de l’ordre de 25 % » regrette-t-il.



D’autres facteurs jouent un rôle important dans le déséquilibre de l’offre immobilière selon lui. « Le réseau autoroutier n’ayant aucune perspective de développement, les communes éloignées de Papeete restent à des niveaux de prix bas. La différence entre la presqu’île et les communes autour de Papeete est de plus du double pour un bien similaire. » , estime-t-il. « Les procédures liées à l’obtention de permis de séjour et d’autorisation d’investir sont indéniablement un frein pour les investisseurs. Très récemment encore un investisseur originaire d’Australie s’est vu refusé d’investir près d’un milliard de francs CFP à Bora Bora pour n’avoir pas su convaincre le maire et ses collaborateurs entre autre. »

Jacques Menahem déplore enfin « le manque d’attractivité de la ville de Papeete qui offre une vison quelquefois vétuste de ses infrastructures » , ce qui explique, selon lui, que le choix des investisseurs étrangers se porte plus souvent vers les îles éloignées.