L'adoption hors procédure devant la cour d'appel

Après la relaxe générale prononcée par le tribunal de première instance le 25 février dernier au motif que les infractions n'étaient pas établies, le parquet avait fait appel de la décision et les deux couples ont donc de nouveau comparu devant la justice jeudi. Dès le début des débats, la présidente de la cour d'appel a indiqué aux intéressés que la juridiction n'avait pas à déterminer si le couple adoptant aurait fait de “bons parents” mais qu'elle devait se “prononcer sur la qualification”. Tout comme en première instance, le couple biologique a expliqué qu'il avait choisi de “donner” l'enfant sans aucune contrepartie financière et cela dans le but de lui “garantir un meilleur avenir”. Le couple adoptant a de son côté assuré qu'il avait agi de manière honnête et bienveillante.



Désignée pour la défense de l'enfant mineure, Me Armour-Lazzari a affirmé lors de sa plaidoirie qu'il était “impensable de faire vivre l'enfant dans le mensonge tel que cela avait été prévu”, par les deux couples en expliquant que l'acte de naissance falsifié ne correspondait “absolument pas à la réalité”. 12 et 18 mois de sursis ont été requis contre le couple adoptant et 8 mois de sursis et le retrait de l’autorité parentale à l'encontre des parents biologiques. La cour d'appel rendra sa décision le 20 mai.