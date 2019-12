L'administrateur des îles Sous-le-vent en visite à Raiatea et Tahaa

Tahiti, le 26 décembre 2019 - Le chef des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles-Sous-le-Vent, Guy Fitzer, était en visite officielle à Raiatea et Tahaa les 18 et 19 décembre.



A l'occasion d'une visite officielle aux Îles Sous-le-Vent la semaine dernière, Guy Fitzer a fait le tour des grands projets de Raiatea et Tahaa, en particulier ceux ayant bénéficié d'un financement de l'Etat, pour préparer une visite prochaine du haussaire.



A Raiatea, les maires Sylviane Terooatea (Uturoa) et Thomas Moutame (Taputapuatea) ont présenté les grands projets en cours ou en recherche de financement de l'île sacrée. En une journée marathon, le chef de la subdivision des îles du Vent et îles Sous-le-vent a visité la centrale électrique pour parler du renouvellement des groupes électrogènes, a découvert le nouveau "camion-citerne feux de forêts" de la commune et une ferme solaire de 400m² installée sur les toits des bâtiments publics, a parlé de la rénovation du réseau d'eau et de la construction d’un bassin, il a visité le site de la reconstruction de l’école primaire de Opoa et a même découvert le nouveau camion spécialisé pour le ramassage des déchets verts et le local de compostage de l'île.



A Tahaa, le maire Céline Temataru lui a fait visiter le collège en besoin de rénovation, le site du marae Vaimai fraichement défriché par une association, la plantation de l’EPIC Vanille, une ferme perlière et la distillerie-rhumerie de l'île. L'occasion de découvrir le tissu d'entrepreneurs de l'île.