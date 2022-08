L'adieu des fidèles à Mgr Hubert Coppenrath

Tahiti, le 1er août 2022 – Après la disparition de Monseigneur Hubert Coppenrath, dimanche, nombreux sont ceux qui ont souhaité lui dire adieu. Lundi après-midi, des temps de prière étaient organisés en l'église Maria no te hau de Papeete. Beaucoup se souviennent de lui comme d'un homme joyeux, qu'ils considéraient comme leur père.



Au lendemain du décès de Monseigneur Hubert Coppenrath, des temps de prière se sont succédé, lundi après-midi, en l'église Maria no te hau de La Mission, où son corps est exposé. Les fidèles des différentes paroisses, mais aussi le service diocésain des vocations, les scouts ou encore les bénévoles de la radio Maria no te hau sont venus lui dire adieu. Parmi les fidèles présents, Raitea Temahu, âgé de seulement 17 ans. Pour lui, il était important de rendre hommage à "notre metua et l'un des piliers de l'Église catholique en Polynésie".



Les personnes qui ont côtoyé Monseigneur Hubert Coppenrath gardent le souvenir d'un homme joyeux. "C'était quelqu'un avec une foi profonde et plein de joie", se souvient Vaimataarii Lo Sam Kieou, responsable du service diocésain des vocations. "Il avait vraiment un sourire communicatif. Quand on n'avait pas trop le moral, rien que son sourire apaisait beaucoup." "À la veillée de hier soir [dimanche, NDLR], on ne sentait pas la souffrance, les larmes, c'est la joie qu'on a sentie", confie le diacre Pascalino de Moorea. "C'est formidable. Je crois qu'il y a une onction de sainteté dans cet homme."

Un papa et un père spirituel Monseigneur Coppenrath a accompagné Tahiri Tiaoao, prêtre à Teahupo'o, tout au long de sa vie. "C'est lui qui m'a baptisé, ensuite on a cheminé ensemble. Il a été mon professeur aussi au grand séminaire. C'était un homme rempli de sagesse. C'était un vrai papa." Un père, c'est également de cette façon que le décrit Élise Tepehu, une fidèle venue de la Presqu'île pour lui rendre hommage. "C'était le père de famille, un père pour tout le peuple de la Polynésie. Il avait une façon de parler comme un parent. Il avait quelque chose en plus que nous, on n'a pas." Et comme un père, il accordait sa confiance à ses enfants. C'est ce que retient la présidente de l'association de la radio Maria no te hau, Suzanne Teroiatea : "Monseigneur Hubert Coppenrath est le guide spirituel de la radio. Il a donné l'autorisation pour que la radio puisse être diffusée. Ça a été un conseiller, un accompagnateur et un soutien. Et un père, un papa qui accompagne ses enfants. C'était un homme qui avait confiance en nous, les bénévoles de la radio." De son côté, Béatrice Maifano, organiste de Maria no te hau, garde notamment le souvenir ému d'avoir pu jouer lors de son ordination épiscopale. Pour elle aussi, Monseigneur Coppenrath "était comme un deuxième papa". Elle se souvient notamment de "sa bonté". "Il a été une personne très généreuse, à l'écoute. Quand on avait des problèmes, il était toujours là."



Le diacre Gaspar Mahaga a été à son service en tant qu'économe diocésain. "C'est un père spirituel, que j'ai accompagné pendant plusieurs années. Dans tout ce qu'il faisait, il y avait toujours cet esprit de solidarité, de partage, de don de soi. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait, si c'était à refaire, il le referait encore. Ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de ses enseignements, c'est le fruit de ce qu'il est, c'est le fruit de son amour pour son peuple. Je suis fier d'être l'un de ses élèves."



Un héritage Monseigneur Coppenrath était très impliqué dans la promotion de la langue tahitienne et fut l'un des membres fondateurs de l'Académie tahitienne. Il laisse derrière lui un héritage, comme le souligne le diacre Pascalino : "Il laisse l'héritage de la parole de Dieu, parce que c'est lui qui a traduit le Nouveau testament en tahitien. Donc quand on lit l'Évangile en tahitien, on ne peut pas ne pas voir le visage de Monseigneur Hubert."



Monseigneur Coppenrath, c'était aussi quelqu'un "avec un caractère très fort, mais toujours soucieux de l'autre", confie la responsable du service diocésain des vocations. Un point de vue partagé par le diacre Pascalino : "Ce que je retiens de lui, c'est que c'était un homme entier, un peu comme Saint Paul. Quand il dit quelque chose, il va jusqu'au bout. C'était un homme fidèle à sa promesse et surtout à l'Évangile. Et c'est un homme accessible à tous, un homme du peuple. Et quand on avait besoin de lui, il était toujours disponible. Pour n'importe qui. Pas seulement pour les catholiques, mais pour tous ceux qui ont des difficultés."



Le dernier hommage à Monseigneur Hubert Coppenrath sera rendu ce mardi matin pour l'accompagner dans sa dernière demeure. La messe des funérailles aura lieu à 9h30, en l'église Maria no te hau. Elle sera suivie de son inhumation au cimetière des prêtres.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Lundi 1 Août 2022