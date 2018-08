L'adieu au tavana Rony Tumahai

PUNAAUIA, le 29 août 2018. Le tavana de Punaauia et représentant à l'assemblée Rony Tumahai a été inhumé mercredi matin à Vaitavere. Les hommes politiques, du conseil municipal au gouvernement, ont rendu hommage à "un guide" d'une "générosité extrême" et d'une "très grande sagesse".



Au son des pahu et porté par les muto'i, le cercueil de Rony Tumahai est entré ce mercredi matin dans le temple protestant de Punaauia, sous le regard de sa famille, de ses proches, d'élus du conseil municipal, de l'assemblée et de membres du gouvernement, du haut-commissaire mais aussi d'agents de la commune et de simples habitants. Simplicio Lissant, premier adjoint au maire, a été le premier à prendre la parole. Il a rendu hommage à celui qui a été " notre guide et notre boussole". "Il a su nous unir au sein de notre conseil municipal et savait aussi nous reprendre quand nous nous trompions même si c'était rare qu'il nous fasse des remontrances" , a-t-il souligné. Il est aussi revenu sur sa "manière de régner sur la population" . Rony Tumahai avait " une vision d'excellence. Il voulait le meilleur pour sa commune. Il voulait qu'elle soit la plus belle." "Il était d'une générosité extrême" et d'une " très grande sagesse". Simplico Lissant retiendra de Rony Tumahai " sa patience et son calme à toute épreuve".