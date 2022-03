L'actrice Chulpan Khamatova, contre la guerre en Ukraine, a quitté la Russie

Paris, France | AFP | lundi 21/03/2022 - L'actrice russe Chulpan Khamatova, connue pour ses rôles dans "Good bye Lenin!" ou plus récemment dans "La Fièvre de Petrov" de son compatriote Kirill Serebrennikov, a annoncé avoir quitté son pays pour la Lettonie, dénonçant la guerre en Ukraine.



Dans une interview accordée à la journaliste russe Katerina Gordeeva et diffusée dimanche sur Youtube, l'actrice de 46 ans annonce qu'elle se trouve depuis plusieurs semaines dans la capitale lettone.



"Nous sommes actuellement en Lettonie, à Riga (...) parce que je ne peux pas dire que la douleur d'autres personnes, la tragédie que vivent d'autres personnes, la catastrophe humanitaire, a quelque chose à voir avec une libération", explique Chulpan Khamatova.



"Je n'étais pas en Russie, j'étais en vacances quand la guerre a commencé. Au départ, je pensais qu'il fallait attendre, ensuite j'ai signé une pétition contre la guerre, puis on m'a fait comprendre qu'il serait préférable de ne pas retourner en Russie", poursuit-elle.



Selon elle, deux options s'offrent à elle si elle souhaite retourner dans son pays sans passer par la case prison: "arrêter de dire que c'est une guerre, que c'est une tragédie (...)" ou "demander pardon de ne pas avoir soutenu l'opération militaire".



Mais, assure-t-elle, "je ne suis pas capable d'ignorer ce que je vois de mes propres yeux (...) je sais que je ne suis pas une traîtresse (...) J'aime profondément mon pays".



Formée à l’école de théâtre de Kazan puis à l’Académie russe des arts du théâtre de Moscou, Chulpan Khamatova débute au cinéma en 1998. Elle devient célèbre avec Luna Papa (1999) de Bakhtiar Khoudojnazarov qui lui vaut le prix de la meilleure actrice au Festival du cinéma russe à Honfleur.



Considérée comme l’une des meilleures actrices russes de sa génération, elle se partage ensuite entre le cinéma, le théâtre et la télévision.



Mi-mars, une ballerine star du Bolchoï, Olga Smirnova, a annoncé claquer la porte de la prestigieuse troupe russe après avoir dénoncé la guerre en Ukraine.



La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février et mène la guerre sur tout le territoire en pilonnant les grandes villes.