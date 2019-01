L'acteur noir et gay Jussie Smollett victime d'une agression à Chicago

Chicago, Etats-Unis | AFP | mercredi 29/01/2019 - L'acteur américain Jussie Smollett, star de la série "Empire", a été hospitalisé mardi à Chicago après avoir été agressé par deux personnes lui ayant lancé "des insultes racistes et homophobes", ont indiqué les autorités.



Agé de 36 ans, Jussie Smollett marchait dans les rues du centre-ville de Chicago aux alentours de 2H00 du matin lorsque deux individus l'ont approché, lui criant des "insultes racistes et homophobes". Il a ensuite été frappé par ces deux assaillants qui ont déversé sur lui "une substance chimique inconnue", a précisé la police.

"A un moment donné, l'un d'eux a enroulé une corde autour du cou de la victime", poursuit le communiqué.

"Etant donné la gravité des allégations, nous prenons cette enquête très au sérieux et la traitons comme un possible crime motivé par la haine", a indiqué le Chicago Police Department.

L'agression de cet acteur noir et ouvertement gay a provoqué une vive émotion et déclenché un torrent de condamnations.

La sénatrice démocrate de Californie, candidate déclarée à l'élection présidentielle de 2020, Kamala Harris, a qualifié l'évènement d'"une tentative moderne de lynchage."

"Personne ne devrait avoir peur pour sa vie au regard de son orientation sexuelle ou de la couleur de sa peau. Nous devons combattre cette haine", a-t-elle écrit sur Twitter.

Les membres de l'équipe d'"Empire" ont également fait part de leur solidarité, comme Lee Daniels, le co-créateur.

"Tu n'as pas mérité, personne ne mérite d'avoir une corde mise autour de son cou", a-t-il dit à l'acteur dans une vidéo postée sur Instagram.

Plusieurs groupes de défense des droits civils et des droits des LGBT ont aussi apporté leur soutien à l'acteur.

"Les personnes LGBT de couleur vivent à de multiples intersections d'oppression, font face trop souvent à la violence aggravée par le racisme et l'homophobie", a déclaré l'American Civil Liberties Union.

"Ce n'est pas l'Amérique dans laquelle nous voulons vivre."